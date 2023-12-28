Magazin dünyası şokta! Güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos tutuklandı

Magazin dünyası bu haberle çalkalanıyor. 22 yaşındaki Alondra Mercado Campos ,Miss Bolivya Mundo 2020 ve Miss Charm Bolivya 2023'te güzellik kraliçesi seçilmişti.

Evinde çok sayıda silah ve AK-47 cephanesi bulunan Bolivya güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos , silah kaçakçılığı suçlamasından tutuklandı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bolivya'da iki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos'un tutuklanması sosyal medyada gündeme oturdu.

Alondra Mercado Campos'un evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Gözaltına alınan ünlü isim, silah kaçakçılığı suçlamasından tutuklandı.