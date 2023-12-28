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Magazin dünyası şokta! Güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos tutuklandı

Bolivya güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos, silah kaçakçılığı suçlamasından tutuklandı. Alondra Mercado Campos'un evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Alondra Mercado Campos, mahkemeye çıkana kadar 30 gün boyunca tutuklu kalacak.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 19:19 Güncelleme 28 Aralık 2023, 19:43
Magazin dünyası şokta! Güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos tutuklandı 1

Magazin dünyası bu haberle çalkalanıyor. 22 yaşındaki Alondra Mercado Campos,Miss Bolivya Mundo 2020 ve Miss Charm Bolivya 2023'te güzellik kraliçesi seçilmişti.

Magazin dünyası şokta! Güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos tutuklandı 2

SİLAH KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASINDAN TUTUKLANDI

Evinde çok sayıda silah ve AK-47 cephanesi bulunan Bolivya güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos, silah kaçakçılığı suçlamasından tutuklandı.

Magazin dünyası şokta! Güzellik kraliçesi Alondra Mercado Campos tutuklandı 3

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bolivya'da iki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos'un tutuklanması sosyal medyada gündeme oturdu.

Alondra Mercado Campos'un evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Gözaltına alınan ünlü isim, silah kaçakçılığı suçlamasından tutuklandı.

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