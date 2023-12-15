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22'lik genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali parmak ısırttı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın kardeşi...

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'nün kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü isim yer aldı. Dizinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli ise yıllar sonra gündeme geldi. Son hali merak edilip araştırılan Ceceli'yi görenlerin nutku tutuldu. Şimdilerde 22 yaşında olan Ceceli için "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumu yapıldı. İşte Şebnem Ceceli'nin son hali...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 16:46 Güncelleme 15 Aralık 2023, 16:46
22’lik genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali parmak ısırttı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın kardeşi... 1

Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Yaprak Dökümü'nde Ayşe karakteriyle evin en küçük kızını canlandıran Şebnem Ceceli'nin son halini görenler şoke oldu.

22’lik genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali parmak ısırttı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın kardeşi... 2

Son haliyle Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetilen Ceceli için "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumu yapıldı.

22’lik genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’nin son hali parmak ısırttı! Fahriye Evcen ile Gökçe Bahadır’ın kardeşi... 3

Ceceli'nin pozları, kısa sürede sosyal medyayı sallayarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

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