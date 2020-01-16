Miray Daner'i aldatan Kubilay Aka’nın ihanet mesajları ortaya çıktı!

Kubilay Aka ile Miray Daner, rol aldıkları dizisi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 3 yıllık ilişkisi Kubilay Aka'nın ihanetiyle sonlanmıştı. 2,5 aylık ayrılığın ardından çift yeniden bir araya geldi. İlişkilerini bu kez kameralardan uzak yaşama kararı alan Miray Daner ile Kubilay Aka, aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak barışa gölge düştü. Miray Daner istediği için menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayıran Kubilay Aka'nın bir kadınla yaptığı sosyal medya yazışmaları ifşa oldu.

16.01.2020 12:49 - Son Güncelleme: 16.01.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





