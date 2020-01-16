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Miray Daner'i aldatan Kubilay Aka’nın ihanet mesajları ortaya çıktı!

Kubilay Aka ile Miray Daner, rol aldıkları dizisi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin 3 yıllık ilişkisi Kubilay Aka'nın ihanetiyle sonlanmıştı. 2,5 aylık ayrılığın ardından çift yeniden bir araya geldi. İlişkilerini bu kez kameralardan uzak yaşama kararı alan Miray Daner ile Kubilay Aka, aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak barışa gölge düştü. Miray Daner istediği için menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayıran Kubilay Aka'nın bir kadınla yaptığı sosyal medya yazışmaları ifşa oldu.

16.01.2020 12:49 - Son Güncelleme: 16.01.2020 13:37
Miray Daner'i aldatan Kubilay Aka’nın ihanet mesajları ortaya çıktı!

İHANET MESAJLARI İFŞA OLDU!

İlişkilerine ikinci bir şans tanıdıkları iddia edilen Kubilay Aka ve Miray Daner aşkında yeni bir kriz ortaya çıktı. 2.Sayfa'da yer alan habere göre Kubilay Aka'nın sosyal medya mesajları ifşa oldu.

Miray Daner'i aldatan Kubilay Aka’nın ihanet mesajları ortaya çıktı!

Geçtiğimiz yaz ilişkilerini sonlandıran Kubilay Aka ve Miray Daner'in geçtiğimiz günlerde ilişkisine şans verdiği iddia edilmişti. 2. Sayfa ekibi Kubilay Aka'nın ihanetini ortaya çıkardı.

Miray Daner'i aldatan Kubilay Aka’nın ihanet mesajları ortaya çıktı!

2.Sayfa'da yer alan habere göre Kubilay Aka'nın Miray Daner ile olan ilişkisi sırasında bir kızla mesajlaştığı ortaya çıktı.

Miray Daner'i aldatan Kubilay Aka’nın ihanet mesajları ortaya çıktı!

İzmir'de 25 yaşında bir üniversite öğrencisi ile mesajlaşan Kubilay Aka'nın genç kıza cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

Miray Daner'i aldatan Kubilay Aka’nın ihanet mesajları ortaya çıktı!

Genç kızın kendisine Miray ile olan ilişkisini hatırlatması üzeri Akay genç kıza "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı verdi. Aka ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söyledi.

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