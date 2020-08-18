Miray Daner ve Kubilay Aka 3.kez barıştı, bakın hangi şartla: Miray akıllanmayanlar listesinde zirvede
Vatanım Sensin dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Miray Daner ve Kubilay Aka çifti 2.5 yıllık ilişkilerini 2019 yılında noktalama kararı aldı. Miray Daner'in Kubilay Aka tarafından ihanete uğradığı haberleri magazin gündeminde günlerce yerini aldıktan bir süre sonra ikilinin yeniden görüşmeye başladıkları iddia edildi. Ancak Aka'nın, adının pek çok isimle anılması üzerine Miray Daner'in de Boran Kuzum ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı ileri sürülmüştü. Son dakika haberine göre tüm bu yaşananların ardından Miray Daner ve Kubilay Aka 3.kez barıştı. Hem bakında hangi şartla...
Ancak 2019 yılının Ağustos ayında Kubilay Aka'nın Hilal Altınbilek ile bir kafede samimi şekilde görülmesi bu aşkın sonu oldu. Miray Daner, sevgilisinden ayrıldı. Kubilay Aka ayrılık yazısında hala onu çok sevdiğini belirten bir mesaj yayınladı.
Sonrasında ise Kubilay Aka'nın Miray Daner ile barışmak için her yolu denediğine yönelik haberler çıktı.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Miray Daner ve Kubilay Aka'nın barıştığı haberleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Akıllanmayanlar listesi" diye bir liste yapan kullanıcılar ilk sıraya da Miray Daner'in adını yazdı.
Birçok hayranı Miray Daner'in yaptığının yanlış olduğunu, kararından geri dönmemesi gerektiğini belirten yorumlarda bulundu.
Bu olayların ardından Miray Daner ve Kubilay Aka arasındaki yaş farkı merak ediliyor. İşte başta Miray Daner ve Kubilay Aka olmak üzere ünlülerin yaşları.