Miray Daner ve Kubilay Aka 3.kez barıştı, bakın hangi şartla: Miray akıllanmayanlar listesinde zirvede

Ancak 2019 yılının Ağustos ayında Kubilay Aka'nın Hilal Altınbilek ile bir kafede samimi şekilde görülmesi bu aşkın sonu oldu. Miray Daner, sevgilisinden ayrıldı. Kubilay Aka ayrılık yazısında hala onu çok sevdiğini belirten bir mesaj yayınladı.

Sonrasında ise Kubilay Aka'nın Miray Daner ile barışmak için her yolu denediğine yönelik haberler çıktı.