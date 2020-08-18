Haberler
Galeri
Magazin
Kuruluş Osman'da bomba transfer, yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı! Cüneyt Arkın setlere geri dönüyor...
Kuruluş Osman'da bomba transfer, yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı! Cüneyt Arkın setlere geri dönüyor...
atv ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yana çarşamba akşamlarının tartışmasız lideri haline gelen Kuruluş Osman, yeni yayın dönemine bomba gibi girecek. Kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Yurdaer Okur, Özge Törer, Aslıhan Karalar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman'a Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın da dahil oluyor. İşte detaylar.
18.08.2020 12:13
- Son Güncelleme: 18.08.2020 12:13
Senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeyi başaran Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ heyecanlandıran bir paylaşıma imzasını attı.
Yeni sezonda hangi gelişmelerinde yaşanacağı dört gözle beklenirken Mehmet Bozdağ, kadroya dahil olan o efsanevi ismi açıkladı.
Büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor.
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.
Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.
Bu açıklamanın ardından Cüneyt Arkın hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey memleketi oldu. İşte başta Cüneyt Arkın olmak üzere ünlülerin memleketleri.