Kuruluş Osman'da bomba transfer, yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı! Cüneyt Arkın setlere geri dönüyor...

Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.

Bu açıklamanın ardından Cüneyt Arkın hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey memleketi oldu. İşte başta Cüneyt Arkın olmak üzere ünlülerin memleketleri.