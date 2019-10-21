Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı mı? Bomba iddia: Miray Daner kendisini aldatan sevgilisinin...

Son olarak bir kanalda yayınlanan magazin programında Kubilay Aka ve Miray Daner'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İhanet iddiaları yüzünden ayrıldığı öne sürülen çiftin barıştığı iddia edildi. Hatta Daner'in, Aka'nın evine girerken görüntülendiği belirtildi. İddialarla ilgili her iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi.