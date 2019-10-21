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Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı mı? Bomba iddia: Miray Daner kendisini aldatan sevgilisinin...

Kubilay Aka ile Miray Daner, 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Ağustos ayında bitirmişti. Kubilay Aka ile Miray Daner hakkında magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Kubilay Aka - Miray Daner çifti, ihanet yüzünden biten ilişkilerine bir şans daha verdi. Bir kanalda yayınlanan magazin programında ise magazin gündemine bomba gibi düşen bir başka iddia ortaya atıldı.

21.10.2019 18:04 - Son Güncelleme: 21.10.2019 18:22
Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı mı? Bomba iddia: Miray Daner kendisini aldatan sevgilisinin...

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine son veren Kubilay Aka ile Miray Daner hakkında magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre çift, zor günleri geride bıraktı ve yeniden aşk yaşamaya başladı.

Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı mı? Bomba iddia: Miray Daner kendisini aldatan sevgilisinin...

Son olarak bir kanalda yayınlanan magazin programında Kubilay Aka ve Miray Daner'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İhanet iddiaları yüzünden ayrıldığı öne sürülen çiftin barıştığı iddia edildi. Hatta Daner'in, Aka'nın evine girerken görüntülendiği belirtildi. İddialarla ilgili her iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi.

Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı mı? Bomba iddia: Miray Daner kendisini aldatan sevgilisinin...

2 yıldır birlikte olan Kubilay Aka ve Miray Daner, yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası ilk hamle güzel oyuncu Miray Daner'den geldi.

Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı mı? Bomba iddia: Miray Daner kendisini aldatan sevgilisinin...

"Vatanım Sensin" dizisinin setinde yakınlaşan ve iki yıldır birlikte olan Miray Daner ile Kubilay Aka, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı mı? Bomba iddia: Miray Daner kendisini aldatan sevgilisinin...

Bu gelişmeyi sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla duyuran Aka, aynı akşam bir mekana iddiaya göre oyuncu Hilal Altınbilek ile el ele girerken görüldü. Ancak Aka'nın yanındaki kadının Hilal Altınbilek olmadığı anlaşıldı.

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