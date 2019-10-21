Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı mı? Bomba iddia: Miray Daner kendisini aldatan sevgilisinin...
Kubilay Aka ile Miray Daner, 2,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Ağustos ayında bitirmişti. Kubilay Aka ile Miray Daner hakkında magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Kubilay Aka - Miray Daner çifti, ihanet yüzünden biten ilişkilerine bir şans daha verdi. Bir kanalda yayınlanan magazin programında ise magazin gündemine bomba gibi düşen bir başka iddia ortaya atıldı.
21.10.2019 18:04
- Son Güncelleme: 21.10.2019 18:22
Son olarak bir kanalda yayınlanan magazin programında Kubilay Aka ve Miray Daner'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İhanet iddiaları yüzünden ayrıldığı öne sürülen çiftin barıştığı iddia edildi. Hatta Daner'in, Aka'nın evine girerken görüntülendiği belirtildi. İddialarla ilgili her iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi.
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