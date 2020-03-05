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Miray Daner ihaneti çabuk atlattı! Sevgilisi Boran Kuzum ile sosyal medyada...

Kubilay Aka tarafından uğradığı ihanetin ardından eski rol arkadaşı Boran Kuzum ile aşk yaşamaya başlayan Miray Daner, sosyal medyadan ilişkisini ilan etti. İlk olarak 19 Şubat'ta Miray Daner ile Boran Kuzum'un aşk yaşadığı haberini çıkardıktan kısa bir süre sonra yaşanan bu gelişme Daner hayranlarını bir hayli sevindirdi. İşte eski rol arkadaşları Boran Kuzum ile Miray Daner'in aşk ilanı...

05.03.2020 13:01 - Son Güncelleme: 05.03.2020 13:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





