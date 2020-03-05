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Miray Daner ihaneti çabuk atlattı! Sevgilisi Boran Kuzum ile sosyal medyada...

Kubilay Aka tarafından uğradığı ihanetin ardından eski rol arkadaşı Boran Kuzum ile aşk yaşamaya başlayan Miray Daner, sosyal medyadan ilişkisini ilan etti. İlk olarak 19 Şubat'ta Miray Daner ile Boran Kuzum'un aşk yaşadığı haberini çıkardıktan kısa bir süre sonra yaşanan bu gelişme Daner hayranlarını bir hayli sevindirdi. İşte eski rol arkadaşları Boran Kuzum ile Miray Daner'in aşk ilanı...

05.03.2020 13:01 - Son Güncelleme: 05.03.2020 13:13
Miray Daner ihaneti çabuk atlattı! Sevgilisi Boran Kuzum ile sosyal medyada...

Miray Daner Boran Kuzum ile aşkını sosyal medyadan ilan etti. Kubilay Aka tarafından uğradığı ihanetin ardından 19 Şubat'ta Boran Kuzum ile yakınlaşan oyuncu Miray Daner, Instagram hesabından 'Boran' yazıp yanına da gözlerinden yıldızlar çıkan emoji koydu. Boran Kuzum'un yaptığı üç kalp emojili karşılık ise "İlan-ı aşk" dedirtti.

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Miray Daner ihaneti çabuk atlattı! Sevgilisi Boran Kuzum ile sosyal medyada...

Genç oyuncuların aşk haberinin hemen arkasından Instagram'da yaptığı karşılıklı romantik yorumlara "Sonunda aşklarını ilan ettiler" mesajları yağdı.

Miray Daner ihaneti çabuk atlattı! Sevgilisi Boran Kuzum ile sosyal medyada...

MİRAY DANER VE SEVGİLİSİ BORAN KUZUM

Miray Daner ihaneti çabuk atlattı! Sevgilisi Boran Kuzum ile sosyal medyada...

CANDAN ERÇETİN - HAKAN KARAHAN

Miray Daner ihaneti çabuk atlattı! Sevgilisi Boran Kuzum ile sosyal medyada...

ECE ERKEN - ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU

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