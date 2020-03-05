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Afra Saraçoğlu'nun eski halini görenler tanıyamıyor! Afra Saraçoğlu henüz 22 yaşında ama...

Genç yaşında rağmen pek çok, izlenen yapımda rol alan Afra Saraçoğlu son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri. Henüz 22 yaşındaki oyuncu yeni dizisi ile ekranlara döndü, ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu'nun güzelliği ile büyülerken yıllar öncesine ait bu fotoğrafları görenleri şaşkına geçirdi. 22 yaşında olmasına rağmen büyük bir değişim geçiren Afra Saraçoğlu'nun eski halini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta genç oyuncu Afra Saraçoğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

05.03.2020 12:00 - Son Güncelleme: 05.03.2020 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





