Miray Daner dekolteli transparan üstüyle objektif karşısına geçti son halini gören şaştı kaldı! Bir deri bir kemik kalan Miray eridi
Miray Daner dekolteli transparan üstüyle objektif karşısına geçti son halini gören şaştı kaldı! Nejat İşler ve Boran Kuzum ile başrolünü üstlendiği Saygı dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Derin dekolteli transparan üstü ve siyah mini eteği ile araç içinde çektiği selfieyi takipçileriyle paylaşan Daner, sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Bir deri bir kemik kalan Daner'in son hali takipçilerinin şaşkına çevirdi. İşte Miray Daner'in son hali...
03.09.2021 18:33
- Son Güncelleme: 03.09.2021 18:46
Dijital platformda yayınlanan Saygı ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Miray Daner'in verdiği kilolar dikkat çekti.