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Miray Daner dekolteli transparan üstüyle objektif karşısına geçti son halini gören şaştı kaldı! Bir deri bir kemik kalan Miray eridi

Miray Daner dekolteli transparan üstüyle objektif karşısına geçti son halini gören şaştı kaldı! Nejat İşler ve Boran Kuzum ile başrolünü üstlendiği Saygı dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Derin dekolteli transparan üstü ve siyah mini eteği ile araç içinde çektiği selfieyi takipçileriyle paylaşan Daner, sosyal medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Bir deri bir kemik kalan Daner'in son hali takipçilerinin şaşkına çevirdi. İşte Miray Daner'in son hali...

03.09.2021 18:33 - Son Güncelleme: 03.09.2021 18:46
Miray Daner dekolteli transparan üstüyle objektif karşısına geçti son halini gören şaştı kaldı! Bir deri bir kemik kalan Miray eridi

Dijital platformda yayınlanan Saygı ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Miray Daner dekolteli transparan üstüyle objektif karşısına geçti son halini gören şaştı kaldı! Bir deri bir kemik kalan Miray eridi

Daner, derin dekolteli transparan üstü ve siyah mini eteği ile araç içinde çektiği selfieyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Miray Daner dekolteli transparan üstüyle objektif karşısına geçti son halini gören şaştı kaldı! Bir deri bir kemik kalan Miray eridi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Miray Daner'in verdiği kilolar dikkat çekti.

Miray Daner dekolteli transparan üstüyle objektif karşısına geçti son halini gören şaştı kaldı! Bir deri bir kemik kalan Miray eridi

Daner için "Bir deri bir kemik kalmışsın", "Gün geçtikçe eriyor", "Bu sen olamazsın" yorumları yapıldı.

Miray Daner dekolteli transparan üstüyle objektif karşısına geçti son halini gören şaştı kaldı! Bir deri bir kemik kalan Miray eridi

Öte yandan ünlü oyuncunun son hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Daner'in son halini beğendiğini dile getirerek 'Fıstık gibi olmuşsun' yorumunu yaptı.

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