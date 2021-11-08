Mini etekli paylaşımına tepki yağdı! Masterchef Burcu açıldıkça açıldı! Hayranları yerden yere vurdu ortalık karıştı! 'İticiliğin vücut bulmuş hali'

Masterchef Türkiye 2021'in dişli yarışmacısı Burcu Önal 63 bini aşkın takipçisinin bulunduğu İnstagram hesabından kırmızı renkli mini eteği ile şov yaptı. 34 yaşındaki yarışmacı paylaşımına da ''Doğrulanmış Hiçbir zafere, çiçekli yollardan gidilmez.'' notunu düştü. Sosyal medyayı sık kullanan yarışmacının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Bir çok kullanıcı ise Burcu Önal'ın fotoğrafını beğenmediğini söyleyerek yarışmacının özellikle lenslerini hiç beğenmediğini dile getirdi. Hayranları ''Lenslerin olmadan 10 numarasın, İticiliğin vücut bulmuş hali'' yorumunu yaptı. İşte Önal'ın hem tepki çeken hem de beğenilen o fotoğrafı...