Benim Hayatım'ın Hayat'ı bakın nereli çıktı! Gigi Hadid benzerliği ile 'ikiz gibiler' dedirten Nilsu Berfin Aktaş meğer...
Benim Hayatım'ın Hayat'ı bakın nereli çıktı! Gigi Hadid benzerliği ile 'ikiz gibiler' dedirten Nilsu Berfin Aktaş'ın memleketi merak ediliyor. 23 yaşındaki genç oyuncu sosyal medya gündeminde. Genco Özak ile başrol paylaşan Nilsu Bergin Aktaş, Gigi Hadid'e olan benzerliği ile adından söz ettirdi. Sosyal medyada yakın merceğe alınan Nilsu Berfin Aktaş bakın nereli çıktı...
07.11.2021 16:04
- Son Güncelleme: 07.11.2021 16:06
Benim Hayatım'ın Hayat'ı bakın nereli çıktı! 23 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor.
Gigi Hadid benzerliği ile 'ikiz gibiler' dedirten Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında dünyaya geldi, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.
İşte başta Benim Hayatım'ın Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...