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Haberler Magazin Benim Hayatım'ın Hayat'ı bakın nereli çıktı! Gigi Hadid benzerliği ile 'ikiz gibiler' dedirten Nilsu Berfin Aktaş meğer...

Benim Hayatım'ın Hayat'ı bakın nereli çıktı! Gigi Hadid benzerliği ile 'ikiz gibiler' dedirten Nilsu Berfin Aktaş meğer...

Benim Hayatım'ın Hayat'ı bakın nereli çıktı! Gigi Hadid benzerliği ile 'ikiz gibiler' dedirten Nilsu Berfin Aktaş'ın memleketi merak ediliyor. 23 yaşındaki genç oyuncu sosyal medya gündeminde. Genco Özak ile başrol paylaşan Nilsu Bergin Aktaş, Gigi Hadid'e olan benzerliği ile adından söz ettirdi. Sosyal medyada yakın merceğe alınan Nilsu Berfin Aktaş bakın nereli çıktı...

07.11.2021 16:04 - Son Güncelleme: 07.11.2021 16:06
Benim Hayatım’ın Hayat’ı bakın nereli çıktı! Gigi Hadid benzerliği ile ’ikiz gibiler’ dedirten Nilsu Berfin Aktaş meğer...

Benim Hayatım'ın Hayat'ı bakın nereli çıktı! 23 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Benim Hayatım’ın Hayat’ı bakın nereli çıktı! Gigi Hadid benzerliği ile ’ikiz gibiler’ dedirten Nilsu Berfin Aktaş meğer...

Gigi Hadid benzerliği ile 'ikiz gibiler' dedirten Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında dünyaya geldi, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Benim Hayatım’ın Hayat’ı bakın nereli çıktı! Gigi Hadid benzerliği ile ’ikiz gibiler’ dedirten Nilsu Berfin Aktaş meğer...

Şimdilerde ''Benim Hayatım'' dizisi ile izleyici karşısına çıkann oyuncu, 1,70 m boyunda 52 kg...

Benim Hayatım’ın Hayat’ı bakın nereli çıktı! Gigi Hadid benzerliği ile ’ikiz gibiler’ dedirten Nilsu Berfin Aktaş meğer...

Nilsu Berfin Aktaş'ın memleketi ise en çok merak edilenler arasında.

Benim Hayatım’ın Hayat’ı bakın nereli çıktı! Gigi Hadid benzerliği ile ’ikiz gibiler’ dedirten Nilsu Berfin Aktaş meğer...

İşte başta Benim Hayatım'ın Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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