Görenler hayran oldu! Hande Erçel paylaşımıyla ortalığı yakıp yıktı! Seksi oyuncu kusursuz vücudunu sergiledi herkesi mest etti!

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz günlerde New York'a gitmiş ve orada birbirinden güzel fotoğraflar çekip sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu günden güne güzelleşiyor. Şimdi de ev halini paylaşan Erçel herkesi mest etti. Doğal haliyle çok beğenilen Erçel'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.