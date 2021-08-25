Vav TV İzle
Haberler Magazin Mine Tugay’ın tüm iddialı pozlarını unutun! 43 yaşındaki Mine siyah bikinisi ile deniz kenarından paylaştı ortalık yandı kavruldu

Mine Tugay’ın tüm iddialı pozlarını unutun! 43 yaşındaki Mine siyah bikinisi ile deniz kenarından paylaştı ortalık yandı kavruldu

Mine Tugay'ın tüm iddialı pozlarını unutun! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, özellikle evinin bahçesinde derin dekolteli kıyafetleriyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. 43 yaşındaki oyuncu, yine iddialı bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Bu kez bikinili bir paylaşım yapan Tugay, adeta sosyal medyayı salladı. Deniz kenarınsa siyah bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yaşına işaret ederek "20'lik kızlara taş çıkartır", "Yıllar Mine'yi teğet geçiyor" yorumlarında bulundu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı yakıp kavuran o paylaşımı...

25.08.2021 00:10 - Son Güncelleme: 25.08.2021 00:34
Mine Tugay’ın tüm iddialı pozlarını unutun! 43 yaşındaki Mine siyah bikinisi ile deniz kenarından paylaştı ortalık yandı kavruldu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde kendine yer buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay’ın tüm iddialı pozlarını unutun! 43 yaşındaki Mine siyah bikinisi ile deniz kenarından paylaştı ortalık yandı kavruldu

Özellikle evinin bahçesinde derin dekolteli kıyafetleriyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu, Instagram sayfasında yine çok iddialı bir pozunu yayınladı.

Mine Tugay’ın tüm iddialı pozlarını unutun! 43 yaşındaki Mine siyah bikinisi ile deniz kenarından paylaştı ortalık yandı kavruldu

Mine Tugay, siyah bikinisi ile deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay’ın tüm iddialı pozlarını unutun! 43 yaşındaki Mine siyah bikinisi ile deniz kenarından paylaştı ortalık yandı kavruldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısını yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Mine Tugay’ın tüm iddialı pozlarını unutun! 43 yaşındaki Mine siyah bikinisi ile deniz kenarından paylaştı ortalık yandı kavruldu

Takipçileri, oyuncunun yaşına işaret ederek "20'lik kızlara taş çıkartır", "Yıllar Mine'yi teğet geçiyor" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA