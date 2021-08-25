Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro’nun yıldızını gören tanıyamıyor

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları... Kemal Sunal, Fatma Girik, Dinçer Çekmez gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı Kanlı Nigar filminde ve Türk sinema tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Davaro filminde canlandırdığı "Cano" karakteri ile hafızalara kazınan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta güçlük çekti.