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Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızını gören tanıyamıyor

Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın, yıllar sonra ortaya çıktı kimse tanıyamadı. Kemal Sunal'ın efsane filmleri Kanlı Nigar'da Badide, Davaro'da Cano karakteriyle hafızalara kazındı Pembe Mutlu... Birçok projede yer alan Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu son paylaşımıyla gündem oldu. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.

25.08.2021 09:15 - Son Güncelleme: 25.08.2021 09:15
Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro’nun yıldızını gören tanıyamıyor

YEŞİLÇAM GÜZELİ PEMBE MUTLU'NUN SON HALİNE BAKIN!

Yıllar sonra ortaya çıkan Pembe Mutlu'yu gören tanıyamıyor. Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro'nun yıldızını gören tanıyamıyor.

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Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro’nun yıldızını gören tanıyamıyor

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları... Kemal Sunal, Fatma Girik, Dinçer Çekmez gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı Kanlı Nigar filminde ve Türk sinema tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Davaro filminde canlandırdığı "Cano" karakteri ile hafızalara kazınan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta güçlük çekti.

Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro’nun yıldızını gören tanıyamıyor


Yıllar sonra ortaya çıkan Pembe Mutlu'nun aldığı kilolar dikkat çekti.

Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro’nun yıldızını gören tanıyamıyor

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.

Yeşilçam güzeli Pembe Mutlu’nun son haline bakın! Kemal Sunal filmleri Kanlı Nigar ve Davaro’nun yıldızını gören tanıyamıyor

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