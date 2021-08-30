Mine Tugay'ın 'ıssız' seçimi sosyal medyayı ateşe verdi! 43'lük Mine Tugay siyah bikiniyi giydi bir kez daha yıllara meydan okudu
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, derin dekolteli kıyafetleriyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. 43 yaşındaki oyuncu, yine iddialı bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Bu kez bikinili bir paylaşım yapan Tugay, adeta sosyal medyayı salladı. Issız bir koyu tercih eden ve siyah bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yaşına işaret ederek "20'lik kızlara taş çıkartır", "Yıllar Mine'yi teğet geçiyor" yorumlarında bulundu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı yakıp kavuran o paylaşımı...
30.08.2021 15:11
- Son Güncelleme: 30.08.2021 15:11
Bir dönem ekranların fenomen dizilerinde 'Medcezir'de 'Ender Serez' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay, hayat verdiği karakterle milyonlarca kitleye ulaştı. Dizide sergilediği başarılı oyunculuk o dönem uzun süre konuşuldu.
Şimdi ise, ekranlardan uzak olan Mine Tugay, koronavirüs salgını nedeniyle sakin yerlere gitmeyi tercih ediyor. Mine Tugay, sosyal medya sayfasından kumsalda olan bikinili bir fotoğrafını paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Issız kumsalda keyifli dakikalar geçiren Mine Tugay, düzgün fiziğiyle de takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.