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Elçin Sangu yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal'a benzetilmişti yeni pozu olay oldu

Elçin Sangu yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal'a benzetilmişti ünlü oyuncu... Bir süredir ekranlarda görünmeyen Sangu imaj değişikliğine gitti. Yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını saroya boyatan ve son hali ile Sinem Kobal'a benzetilen Elçin Sangu Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Elçin Sangu'nun yarı çıplak pozu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Karavandan paylaşım yapan Sangu'ya yorum yağdı.

30.08.2021 14:48 - Son Güncelleme: 30.08.2021 14:48
Elçin Sangu yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal’a benzetilmişti yeni pozu olay oldu

Elçin Sangu yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal'a benzetilmişti, ünlü oyuncunun yeni pozu dikkat çekti.

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Elçin Sangu yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal’a benzetilmişti yeni pozu olay oldu

Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Kiralık Aşk dizisiyle kariyerinde zirveye yükselen Elçin Sangu, oyunculuğunun yanı sıra kızıl saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyordu.

Elçin Sangu yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal’a benzetilmişti yeni pozu olay oldu

Ancak Sangu, yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını boyattı.

Elçin Sangu yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal’a benzetilmişti yeni pozu olay oldu

"ELÇİN KOBAL"

İmaj değişikliğine gitme kararı alan oyuncu, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla kuaförde poz veren Sangu ise meslektaşı Sinem Kobal'a benzetildi.

Elçin Sangu yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal’a benzetilmişti yeni pozu olay oldu

Son olarak Instagram'dan karavanda çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Elçin kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

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