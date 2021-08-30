Elçin Sangu yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal'a benzetilmişti yeni pozu olay oldu
Elçin Sangu yarı çıplak pozuyla sosyal medyayı salladı! Saç rengini sarı yaptırınca Sinem Kobal'a benzetilmişti ünlü oyuncu... Bir süredir ekranlarda görünmeyen Sangu imaj değişikliğine gitti. Yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını saroya boyatan ve son hali ile Sinem Kobal'a benzetilen Elçin Sangu Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğrafla gündeme bomba gibi düştü. Güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Elçin Sangu'nun yarı çıplak pozu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Karavandan paylaşım yapan Sangu'ya yorum yağdı.
30.08.2021 14:48
- Son Güncelleme: 30.08.2021 14:48