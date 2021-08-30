Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'a bakın! Yıllar sonra Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül'ün düğününde ortaya çıkmıştı...
Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'a bakın! Yıllar sonra Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül'ün düğününde ortaya çıkmıştı, merak konusu oldu. Kibariye, hayatı ve ailesi ile gündemde. Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye 40 yaşında evladı Birgül'ü kucağına almıştı. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın 'şofer şofer' haykırışları ile tanınmıştı. Aradan yıllar geçtikten sonra torunu Birgül'ün düğününde dans etmesi ile yeniden ortaya çıkmıştı. İşte herkesin merak ettiği Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak...
Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlattı. Akyüz; Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi.
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Sesi o kadar etkileyiciydi ki Kibariye Stardust Gazinosu'nda sahne almaya başladı. Onu bugünkü şöhretine taşıyan ise 1981'in yılbaşı gecesinde TRT Televizyonu'na çıkması oldu. Söylediği Kim Bilir adlı şarkı bir anda dillere düştü. Kibariye'nin yorumu bir döneme damgasını vuran Ümmü Gülsüm adlı şarkıcıyla bile kıyaslandı.
Gazino günleri devam ederken Kibariye her gün evine gazino durağından bindiği taksiyle gidiyor; ailesine para göndermekten henüz birikim yapmamış, kendine hususi araba almamış. İşte o taksi durağındaki şoför olan Tünay Ürek ile o günlerde tanışıyor. Zar zor evlenen çitin 1996 yılında o masal gibi aşkı, bir boşanma haberiyle birdenbire bitiveriyor.