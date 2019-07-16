Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'ya ne oldu? Tamer Karadağlı yeni imajıyla herkesi şaşırttı!
Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakterine hayat veren Tamer Karadağlı'nın motor tutkusunu bilmeyen yok... Çocuklar Duymasın'ın final yapmasının ardından hayatına renk katan keyiflerini yapmaya öncelik veren oyuncu Tamer Karadağlı bir süredir Amerika yollarında motor kullanıyor. Vakit buldukça arkadaşlarıyla bir araya gelerek uzun motor turlarına çıkan Tamer Karadağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu turuna ait görüntüler paylaştı. Tamer Karadağlı'nın yeni imajını görenler şaşırdı! 52 yaşındaki Tamer Karadağlı, beyaz saçı ve sakallarıyla çektirdiği fotoğrafla da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'nın yeni imajı...
Çocuklar Duymasın dizisinde Pınar Altuğ ile başrol paylaşan Tamer Karadağlı, yeni imajıyla herkesi şok etti. 52 yaşındaki Tamer Karadağlı, Çocuklar Duıymasın'ın final yapmasıyla birlikte uzun soluklu motor yolculuklarına başladı. Tam bir motor tutkunu olan Karadağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu turuna ait görüntüler paylaştı.