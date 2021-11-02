Mine Tugay’ın bu hali bildiğiniz gibi değil! Arşivden çıkardı yayınladı! İnanılmaz değişimi sosyal medyayı ikiye böldü
Mine Tugay'ın bu hali bildiğiniz gibi değil! 43 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Tugay, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabında paylaştı. Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Tugay'ın çocukluk hali, takipçilerinin şaşkına çevirdi. Tugay için "Tanımak imkansız" yorumu yapıldı. İşte Mine Tugay'ın çocukluk hali...
02.11.2021 20:17
- Son Güncelleme: 02.11.2021 20:17
Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan 43 yaşındaki Mine Tugay, burun estetiği yaptırdığını, sosyal medya hesabından düzenlediği soru-cevap etkinliğinde itiraf etmişti.