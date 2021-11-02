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Haberler Magazin Mine Tugay’ın bu hali bildiğiniz gibi değil! Arşivden çıkardı yayınladı! İnanılmaz değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Mine Tugay’ın bu hali bildiğiniz gibi değil! Arşivden çıkardı yayınladı! İnanılmaz değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Mine Tugay'ın bu hali bildiğiniz gibi değil! 43 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Tugay, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabında paylaştı. Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Tugay'ın çocukluk hali, takipçilerinin şaşkına çevirdi. Tugay için "Tanımak imkansız" yorumu yapıldı. İşte Mine Tugay'ın çocukluk hali...

02.11.2021 20:17 - Son Güncelleme: 02.11.2021 20:17
Mine Tugay’ın bu hali bildiğiniz gibi değil! Arşivden çıkardı yayınladı! İnanılmaz değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Mine Tuıgay, yaptırdığı estetiklerle uzun süre konuşulmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mine Tugay’ın bu hali bildiğiniz gibi değil! Arşivden çıkardı yayınladı! İnanılmaz değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan 43 yaşındaki Mine Tugay, burun estetiği yaptırdığını, sosyal medya hesabından düzenlediği soru-cevap etkinliğinde itiraf etmişti.

Mine Tugay’ın bu hali bildiğiniz gibi değil! Arşivden çıkardı yayınladı! İnanılmaz değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Ancak Tugay'ın yalnızca burun estetiği yaptırmadığını ve çeşitli işlemlerden geçmiş olduğu ileri sürülmüştü.

Mine Tugay’ın bu hali bildiğiniz gibi değil! Arşivden çıkardı yayınladı! İnanılmaz değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Mine Tugay'ın estetikleri son yaptığı paylaşımın ardından tekrar gündeme geldi.

Mine Tugay’ın bu hali bildiğiniz gibi değil! Arşivden çıkardı yayınladı! İnanılmaz değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

ÇOCUKLUK HALİNİ YAYINLADI
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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