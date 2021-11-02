Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya yatak odası paylaşımıyla gündemde! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya yatak odası paylaşımıyla gündemde! Güldür Güldür adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, mini şortuyla yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Meltem Yılmazkaya'nın yorumları sınırlandırması dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın o paylaşımı...
02.11.2021 20:37
- Son Güncelleme: 02.11.2021 20:37
Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Meltem Yılmazkaya'nın yorumları sınırlandırması da dikkat çekti.