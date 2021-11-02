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Haberler Magazin Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya yatak odası paylaşımıyla gündemde! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya yatak odası paylaşımıyla gündemde! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya yatak odası paylaşımıyla gündemde! Güldür Güldür adlı eğlence programında Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, mini şortuyla yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Meltem Yılmazkaya'nın yorumları sınırlandırması dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın o paylaşımı...

02.11.2021 20:37 - Son Güncelleme: 02.11.2021 20:37
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya yatak odası paylaşımıyla gündemde! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya yatak odası paylaşımıyla gündemde! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Yılmazkaya, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya yatak odası paylaşımıyla gündemde! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya yatak odası paylaşımıyla gündemde! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Yılmazkaya, mini şortuyla yatakta verdiği bir pozu "Sırada ne var?" notuyla Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya yatak odası paylaşımıyla gündemde! Süper minisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Meltem Yılmazkaya'nın yorumları sınırlandırması da dikkat çekti.

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