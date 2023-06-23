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Mine Tugay’ın bikinili havuz görüntüleri olay! “Güne başlayalım” deyip yayınladı! Sosyal medya sallandı! “Kim der 44 yaşında...”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu havuzda çektiği görüntüleri "Güne başlayalım" notuyla yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı. Bikinili paylaşımıyla gündem olan Tugay için "Kim der 44 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
23.06.2023 11:51 - Son Güncelleme: 23.06.2023 11:51
Mine Tugay’ın bikinili havuz görüntüleri olay! “Güne başlayalım” deyip yayınladı! Sosyal medya sallandı! “Kim der 44 yaşında...”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Mine Tugay’ın bikinili havuz görüntüleri olay! “Güne başlayalım” deyip yayınladı! Sosyal medya sallandı! “Kim der 44 yaşında...”

Ünlü oyuncu, havuzda çektiği görüntüleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay’ın bikinili havuz görüntüleri olay! “Güne başlayalım” deyip yayınladı! Sosyal medya sallandı! “Kim der 44 yaşında...”

Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan görüntüler, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

Mine Tugay’ın bikinili havuz görüntüleri olay! “Güne başlayalım” deyip yayınladı! Sosyal medya sallandı! “Kim der 44 yaşında...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı. Bikinili paylaşımıyla gündem olan Tugay için "Kim der 44 yaşında" yorumu yapıldı.

Mine Tugay’ın bikinili havuz görüntüleri olay! “Güne başlayalım” deyip yayınladı! Sosyal medya sallandı! “Kim der 44 yaşında...”

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

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