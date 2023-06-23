Mine Tugay’ın bikinili havuz görüntüleri olay! “Güne başlayalım” deyip yayınladı! Sosyal medya sallandı! “Kim der 44 yaşında...”
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu havuzda çektiği görüntüleri "Güne başlayalım" notuyla yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlandı. Bikinili paylaşımıyla gündem olan Tugay için "Kim der 44 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
23.06.2023 11:51 - Son Güncelleme: 23.06.2023 11:51
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.