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Haberler Magazin Hadise kendi şarkısında kendinden geçti! Kumların üzerindeki kalça dansı sosyal medyada olay oldu! Gözler Murda’ya çevrildi...

Hadise kendi şarkısında kendinden geçti! Kumların üzerindeki kalça dansı sosyal medyada olay oldu! Gözler Murda’ya çevrildi...

5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Hadise, son dönemlerde birlikte düet yaptığı Murda ile sık sık gündeme geldi. İkilinin samimi halleri çok konuşulurken ünlü şarkıcı, bu kez kalça dansıyla dikkat çekti. Hadise'nin Murda ile düet yaptığı Sen Dönene Kadar şarkısı eşliğinde yaptığı dans sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hadise'nin o dansı...

takvim.com.tr
23.06.2023 11:24 - Son Güncelleme: 23.06.2023 11:31
Hadise kendi şarkısında kendinden geçti! Kumların üzerindeki kalça dansı sosyal medyada olay oldu! Gözler Murda’ya çevrildi...

Ünlü şarkıcı Hadise, attığı her adımla adından söz ettirmiş özellikle 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vurmuştu.

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Hadise kendi şarkısında kendinden geçti! Kumların üzerindeki kalça dansı sosyal medyada olay oldu! Gözler Murda’ya çevrildi...

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla da uzun süre gündem olan ve haberleri net bir dille yalanlayan Hadise, son dönemlerde birlikte düet yaptığı Murda ile sık sık gündeme geldi.

Hadise kendi şarkısında kendinden geçti! Kumların üzerindeki kalça dansı sosyal medyada olay oldu! Gözler Murda’ya çevrildi...

Ünlü şarkıcı, şimdi ise bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Hadise, bu kez kalça dansıyla dikkat çekti.

Hadise kendi şarkısında kendinden geçti! Kumların üzerindeki kalça dansı sosyal medyada olay oldu! Gözler Murda’ya çevrildi...

Hadise'nin Murda ile düet yaptığı Sen Dönene Kadar şarkısı eşliğinde yaptığı dans sosyal medyaya damga vurdu.

Hadise kendi şarkısında kendinden geçti! Kumların üzerindeki kalça dansı sosyal medyada olay oldu! Gözler Murda’ya çevrildi...

Kısa sürede gündem olan görüntüler, birçok Instagram hesabı tarafından paylaşılarak sosyal medyada hızla yayıldı.

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