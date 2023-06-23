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Haberler Magazin Bir anda sırra kadem basmıştı! Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı artık 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel'in son halini görenler inanamıyor

Bir anda sırra kadem basmıştı! Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı artık 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel'in son halini görenler inanamıyor

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Papuççuoğlı, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Ortega lakaplı Sedat karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları şaşırdı. Artık 41 yaşında olan ve kamera önünden kamera arkasına geçmeyi tercih eden Paşhan Yılmazel, yılları bir kez daha sorgulattı. İşte detaylar...

23.06.2023 12:25 - Son Güncelleme: 23.06.2023 12:25
Bir anda sırra kadem basmıştı! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı artık 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel’in son halini görenler inanamıyor

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Papuççuoğlu, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Hayat Bilgisi'de canlandırdığı Ortega karakteriyle hafızalara kazınan Paşhan Yılmazel, yıllar sonra gündem oldu.

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Bir anda sırra kadem basmıştı! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı artık 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel’in son halini görenler inanamıyor

Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Yılmazel'in hiç değişmediğini belirterek "Yıllara meydan okuyor", "Bir insan hiç mi değişmez?" yorumlarında bulundu.

Bir anda sırra kadem basmıştı! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı artık 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel’in son halini görenler inanamıyor

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise Paşhan Yılmazel'in çok değiştiğini savundu. 39 yaşındaki oyuncu için "Eski halinden eser kalmamış" yorumunda bulundu.

Bir anda sırra kadem basmıştı! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı artık 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel’in son halini görenler inanamıyor

İşte Paşhan Yılmazel başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimler...

Bir anda sırra kadem basmıştı! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı artık 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel’in son halini görenler inanamıyor

OĞUZHAN KOÇ

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