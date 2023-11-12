Mine Tugay’dan kırmızı bikinili paylaşım! Yağmurda havuza giren 45’lik Mine sosyal medyayı fena salladı: Ablam suyu ısıtmıştır!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, son yayınladığı görüntülerle takipçilerini şaşırttı. Kırmızı bikinisi ile kamera karşısına geçen Tugay, yağmurda havuza girdiği anları Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma "Ablam suyu ısıtmıştır", "Su kuşu" yorumları yapıldı. İşte 45 yaşındaki Mine Tugay'ın o paylaşımı...