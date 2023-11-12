13 yıl evli kalmışlardı! Demet Şener’i öfkelendiren İbrahim Kutluay yorumu! Ateş püskürdü: Sırf babası yüzünden...

13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı olan Demet Şener, Real Madrid'e transfer edilen oğlunu ziyarete gitti. Kızıyla birlikte soluğu Madrid'e giden Şener, sosyal medyada çocuklarıyla paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Şener'in çocuklarıyla yayınladığı fotoğrafın altına eski eşiyle ilgili yapılan bir yorum ise ünlü modeli sinirlendirdi. İşte detaylar...