13 yıl evli kalmışlardı! Demet Şener’i öfkelendiren İbrahim Kutluay yorumu! Ateş püskürdü: Sırf babası yüzünden...

13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem Kutluay ve Ömer Kutluay adlarında iki evladı olan Demet Şener, Real Madrid'e transfer edilen oğlunu ziyarete gitti. Kızıyla birlikte soluğu Madrid'e giden Şener, sosyal medyada çocuklarıyla paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Şener'in çocuklarıyla yayınladığı fotoğrafın altına eski eşiyle ilgili yapılan bir yorum ise ünlü modeli sinirlendirdi. İşte detaylar...
2005 yılında nikah masasına oturan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın bu evlilikten İrem Kutluay ile Ömer Kutluay adından iki evladı oldu.
13 yıllık evliliklerini 2018'te biten ikili, oğulları Ömer Kutluay sayesinde büyük gurur yaşadı. Babasının yolundan giden Ömer, basketbolu seçti ve Real Madrid'e transfer edildi.
Sık sık oğlunu görmek için Madrid'e giden Demet Şener, bir kez daha soluğu Ömer Kutlay'ın yanında aldı.