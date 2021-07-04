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Mine Tugay son paylaşımıyla hayranlarını üzdü! Önce iddialı jakuzi pozunu yayınladı sonra yataktan takipçilerine seslendi

Mine Tugay son paylaşımıyla hayranlarını üzdü! Önce iddialı jakuzi pozunu yayınladı sonra yataktan seslendi… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mayo ve topuklu ayakkabısı ile jakuzide poz veren oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ancak bir süre sonra Tugay'dan farklı bir paylaşım geldi. Yatakta verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan oyuncu, paylaşımına düştüğü notla takipçilerini üzdü. İşte Mine Tugay'ın dikkat çeken o paylaşımları…

04.07.2021 00:32 - Son Güncelleme: 04.07.2021 00:32
Mine Tugay son paylaşımıyla hayranlarını üzdü! Önce iddialı jakuzi pozunu yayınladı sonra yataktan takipçilerine seslendi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Mine Tugay son paylaşımıyla hayranlarını üzdü! Önce iddialı jakuzi pozunu yayınladı sonra yataktan takipçilerine seslendi

Mayo ve topuklu ayakkabısı ile jakuzide poz veren oyuncu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Mine Tugay son paylaşımıyla hayranlarını üzdü! Önce iddialı jakuzi pozunu yayınladı sonra yataktan takipçilerine seslendi

Takipçileri Mine Tugay'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncunun fit haline övgü yağdırdı.

Mine Tugay son paylaşımıyla hayranlarını üzdü! Önce iddialı jakuzi pozunu yayınladı sonra yataktan takipçilerine seslendi

Ünlü oyuncu için "Güzellik dediğin böyle bir şey", "Sosyal medya güzel görsün", "Maşallah hiç yaşlanmıyorsun" yorumları yapıldı.

Mine Tugay son paylaşımıyla hayranlarını üzdü! Önce iddialı jakuzi pozunu yayınladı sonra yataktan takipçilerine seslendi

Tatilini Bodrum'da yapan Mine Tugay, bir sonraki paylaşımında ise takipçilerini üzdü.