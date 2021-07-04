Mine Tugay son paylaşımıyla hayranlarını üzdü! Önce iddialı jakuzi pozunu yayınladı sonra yataktan takipçilerine seslendi

Mine Tugay son paylaşımıyla hayranlarını üzdü! Önce iddialı jakuzi pozunu yayınladı sonra yataktan seslendi… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mayo ve topuklu ayakkabısı ile jakuzide poz veren oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ancak bir süre sonra Tugay'dan farklı bir paylaşım geldi. Yatakta verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan oyuncu, paylaşımına düştüğü notla takipçilerini üzdü. İşte Mine Tugay'ın dikkat çeken o paylaşımları…

04.07.2021 00:32 - Son Güncelleme: 04.07.2021 00:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





