Durul Bazan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Gülsim Ali İlhan ile aşk yaşayan Durul Bazan’ın memleketi…

Durul Bazan bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan ile yaşadığı aşla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu Durul Bazan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Durul Bazan nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İstanbul doğumlu olan oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Durul Bazan'ın memleketi…

04.07.2021 00:43 - Son Güncelleme: 04.07.2021 00:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





