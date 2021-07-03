Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’dan cüretkar paylaşım! Balo elbisesi olay oldu böyle yırtmaç görülmedi

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'dan cüretkar paylaşım! Defne Samyeli'nin liseden mezun olan kızı Derin Talu, önceki gün mezuniyet balosuna katıldı. Balodan paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Talu'nun mezuniyet gecesi için seçtiği elbise olay oldu. Talu'nun kalça kısmına kadar açık olan elbisesinin yırtmacı için "Bu kadarı ne görüldü ne giyildi", "Böylesini ilk defa görüyorum" yorumları yapıldı. İşte Derin Talu'nun olay olan o paylaşımı…

03.07.2021 23:59 - Son Güncelleme: 04.07.2021 00:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





