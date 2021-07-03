Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’dan cüretkar paylaşım! Balo elbisesi olay oldu böyle yırtmaç görülmedi
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'dan cüretkar paylaşım! Defne Samyeli'nin liseden mezun olan kızı Derin Talu, önceki gün mezuniyet balosuna katıldı. Balodan paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Talu'nun mezuniyet gecesi için seçtiği elbise olay oldu. Talu'nun kalça kısmına kadar açık olan elbisesinin yırtmacı için "Bu kadarı ne görüldü ne giyildi", "Böylesini ilk defa görüyorum" yorumları yapıldı. İşte Derin Talu'nun olay olan o paylaşımı…
03.07.2021 23:59
- Son Güncelleme: 04.07.2021 00:19
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğraflarla yine çok konuşuldu.
Liseden mezun olan kızı Derin Talu, önceki gün mezuniyet balosuna katıldı. Balodan paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Talu'nun mezuniyet gecesi için seçtiği elbise olay oldu.
Siyah çapraz ipli kalça kısmına kadar açık olan elbisesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan genç kızın fotoğrafı, kısa süre içinde binlerce yorum aldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcı, Derin Talu'nun mezuniyet kıyafetini fazla iddialı bularak eleştirdi.
Derin Talu için "Bu kadarı ne görüldü ne giyildi", "Böylesini ilk defa görüyorum", "Yaşına uygun neden giyinmiyorsun?", "Lise mezuniyetinde giyilecek en son kıyafet olmalı" yorumlarında bulundu.