Mine Tugay evinin bahçesinden bikinili pozunu paylaştı! Kilolarına dikkat çekti! Ortalığı salladı

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri çeken başarılı oyuncu Mine Tugay yine sosyal medyanın dilinde. Tugay, mayıs ayının ilk haftası Avusturya'nın meşhur sağlıklı yaşam merkezine giderek detoks kampına girmiş ve istediği forma girdiğini ilan etmişti. Detoks kampının ardından tatilde sağlıklı beslenmeyi ihmal ettiğini belirten Mine Tugay evinin havuzunda siyah bikinisiyle çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. O fotoğrafa saniyeler içerisinde binlerce yorum yağdı. İşte detaylar...
Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki Mine Tugay, başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor.
Tugay mayıs ayının ilk haftası Avusturya'nın meşhur sağlıklı yaşam merkezine giderek detoks kampına girmiş ve istediği forma kavuşmuştu.
Kamptan döndükten sonra güzel oyuncu, Avrupa seyahatine çıkmıştı.