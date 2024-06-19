Mine Tugay evinin bahçesinden bikinili pozunu paylaştı! Kilolarına dikkat çekti! Ortalığı salladı

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri çeken başarılı oyuncu Mine Tugay yine sosyal medyanın dilinde. Tugay, mayıs ayının ilk haftası Avusturya'nın meşhur sağlıklı yaşam merkezine giderek detoks kampına girmiş ve istediği forma girdiğini ilan etmişti. Detoks kampının ardından tatilde sağlıklı beslenmeyi ihmal ettiğini belirten Mine Tugay evinin havuzunda siyah bikinisiyle çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. O fotoğrafa saniyeler içerisinde binlerce yorum yağdı. İşte detaylar...