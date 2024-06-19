Mert Müldür'ün sevgilisi Koprena Andjela kendisine hayran bıraktı! Gol sonrası reaksiyonu olay oldu

Türkiye-Gürcistan maçında Mert Müldür'ün 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Ay-yıldızlılar, tüm ülkeye büyük bir gurur yaşattı. Müldür'ün annesi ve kız arkadaşı Koprena Andjela'da tribünde Müldür'ün golünün ardından gözyaşlarına boğuldu. O anlar gündem oldu. Mert Müldür'ün sevgilisi kimdir? İşte detaylar...
Futbol dünyasının genç yeteneklerinden biri olan Mert Müldür, Türkiye-Gürcistan maçında 25. dakikada attığı golle büyük bir gurur yaşattı.
Avusturya Viyana doğumlu olan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Müldür'ün annesi ve kız arkadaşı Koprena Andjela da önemli maç öncesi başarılı futbolcuyu bir an olsun yalnız bırakmadı.
Tribünde yerlerini alan ikili, genç topçunun gol attığı sırada sevinç çığlıklarına boğuldu.