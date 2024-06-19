Mert Müldür'ün sevgilisi Koprena Andjela kendisine hayran bıraktı! Gol sonrası reaksiyonu olay oldu

Türkiye-Gürcistan maçında Mert Müldür'ün 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Ay-yıldızlılar, tüm ülkeye büyük bir gurur yaşattı. Müldür'ün annesi ve kız arkadaşı Koprena Andjela'da tribünde Müldür'ün golünün ardından gözyaşlarına boğuldu. O anlar gündem oldu. Mert Müldür'ün sevgilisi kimdir? İşte detaylar...