Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği bitmişti! Bülent Şakrak sevgilisini öpmeye doyamadı! Denizde yakalandılar

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Evliliğin bitme nedeninin Bülent Şakrak'ın ihaneti olduğu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kalbini oyuncu Esra Akpınar'a kaptırdığı ortaya çıkan Şakrak ise bu iddiaları reddetmişti. Ceyda Düvenci'nin Mete Güçlü ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Şakrak, sevgilisinin gözlerine baktığı kareye "Çiçek" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı. İkili denize girerken de görüntülendiler.
2014 yılında nikah masasına oturan 1 erkek çocukları olan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl yollarını ayırma kararı almışlardı.
İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırması magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
Kısa süre sonra Ceyda Düvenci'nin, Ebru Cündübeyoğlu'nun 19 yıllık eski kocası Mete Güçlü ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.