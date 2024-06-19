Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliği bitmişti! Bülent Şakrak sevgilisini öpmeye doyamadı! Denizde yakalandılar

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Evliliğin bitme nedeninin Bülent Şakrak'ın ihaneti olduğu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kalbini oyuncu Esra Akpınar'a kaptırdığı ortaya çıkan Şakrak ise bu iddiaları reddetmişti. Ceyda Düvenci'nin Mete Güçlü ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Şakrak, sevgilisinin gözlerine baktığı kareye "Çiçek" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı. İkili denize girerken de görüntülendiler.