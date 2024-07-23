Mimar Selim Yuhay'ın 11 yıl önce yaptığı ev olay oldu! Yemek masasına düğün fotoğrafı bile yerleştirmiş! Salon tek renk pembe...

Ünlü mimar Selim Yuhay'ın 11 yıl önce tasarladığı ev, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Özellikle salonun tamamının pembe tonlarda olması ve yemek masasına düğün fotoğrafının yerleştirilmesi, görenleri şaşkına çevirdi. İşte Evim Şahane'de Mimar Selim Yuhay'ın tasarladığı o salon...

Selim Yuhay 'ın sunuculuğunu ve mimarlığını üstlendiği Evim Şahane bir dönem yıllarca evlerimize konuk oldu.

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'BİR BÖLÜMDE SATIR İLE KOVALANDIM'

Geçtiğimiz günlerde yaptığı evlere girmekten korktuğunu açıklayan Yuhay, "Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum. Belki yanlış bir şey yapmışızdır, tavan düşmüştür. Bir bölümde ise satır ile kovalandım ve balkondan atlamak zorunda kaldım" dedi.