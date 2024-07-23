Yasemin Özilhan'ın bir öğünü olay oldu! Daha önce pilav ile yumurta yiyen Yasemin Özilhan şimdi de...

Ünlü isim Yasemin Özilhan'ın beslenme alışkanlıkları bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Daha önce pilav ve yumurta kombinasyonu ile dikkat çeken Özilhan, şimdi de farklı bir öğün tercihi ile takipçileri şaşırttı. İşte 1.71 boyunda 51 kiloya sahip Yasemin Özilhan'ın bir öğünü...