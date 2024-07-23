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Yasemin Özilhan'ın bir öğünü olay oldu! Daha önce pilav ile yumurta yiyen Yasemin Özilhan şimdi de...

Ünlü isim Yasemin Özilhan'ın beslenme alışkanlıkları bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Daha önce pilav ve yumurta kombinasyonu ile dikkat çeken Özilhan, şimdi de farklı bir öğün tercihi ile takipçileri şaşırttı. İşte 1.71 boyunda 51 kiloya sahip Yasemin Özilhan'ın bir öğünü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 23:09 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 23:09
Yasemin Özilhan’ın bir öğünü olay oldu! Daha önce pilav ile yumurta yiyen Yasemin Özilhan şimdi de... 1

Ünlü isim Yasemin Özilhan'ın beslenme alışkanlıkları bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Daha önce pilav ve yumurta kombinasyonu ile dikkat çeken Özilhan, şimdi de farklı bir öğün tercihi ile takipçileri şaşırttı. İşte 1.71 boyunda 51 kiloya sahip Yasemin Özilhan'ın bir öğünü...

Yasemin Özilhan’ın bir öğünü olay oldu! Daha önce pilav ile yumurta yiyen Yasemin Özilhan şimdi de... 2

Bir dönemin doktor Ela'sı Yasemin Özilhan, 2011'de İzzet Özilhan'la dünyaevine girdi.

Yasemin Özilhan’ın bir öğünü olay oldu! Daha önce pilav ile yumurta yiyen Yasemin Özilhan şimdi de... 3

1.71 boyunda 51 kiloya sahip Yasemin Özilhan, her zaman fit görüntüsüyle ilgi odağı olmayı başarıyor.

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