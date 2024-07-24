Meğer o da ünlüymüş... Çukur’un Yamaç'ıydı! Aras Bulut İynemli’nin kardeşi bakın kim çıktı!

Aras Bulut İynemli, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle adını duyurduktan sonra, "Çukur" dizisindeki Yamaç karakteri ile kariyerinde önemli bir yükseliş yaşadı. Yeteneği ve karizmasıyla sıkça gündeme gelen İynemli, bu kez farklı bir sebeple konuşuluyor. Oyunculuk yeteneğini aile genlerinden aldığı anlaşılan İynemli'nin, oyuncu olan kardeşiyle ilgili bilgiler, hayranlarını şaşırttı. İynemli'nin oyunculukta kendisi gibi başarılı bir kardeşi olduğunu ilk kez öğrenen takipçileri, bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazanan Aras Bulut İynemli, sanatla iç içe bir ailede büyümesinin de etkisiyle oyunculuğa merak sardı.
İlk olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan ardından Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile adını geniş kitlelere duyuran Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.
Beyazperde de fırtınalar estiren İynemli, 7. Koğuştaki Mucize adlı filmde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.