Meğer o da ünlüymüş... Çukur’un Yamaç'ıydı! Aras Bulut İynemli’nin kardeşi bakın kim çıktı!

Aras Bulut İynemli, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle adını duyurduktan sonra, "Çukur" dizisindeki Yamaç karakteri ile kariyerinde önemli bir yükseliş yaşadı. Yeteneği ve karizmasıyla sıkça gündeme gelen İynemli, bu kez farklı bir sebeple konuşuluyor. Oyunculuk yeteneğini aile genlerinden aldığı anlaşılan İynemli'nin, oyuncu olan kardeşiyle ilgili bilgiler, hayranlarını şaşırttı. İynemli'nin oyunculukta kendisi gibi başarılı bir kardeşi olduğunu ilk kez öğrenen takipçileri, bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.