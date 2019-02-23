Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

ABD'de pazarlama alanında uzman olan Sarah Stanley Fallaw, milyarderlerin merak edilen yaşantılarını masaya yatırdı. Yeni kitabı "Yan kapıdaki milyonerler: Servet oluşturmak için uzun soluklu stratejiler" ismindeki kitabında ülkedeki 600 milyarderi araştıran Fallaw, diğer insanlarla aralarında olan farkları ele aldı. Buna göre, zenginler ve ortalama bir insan arasında 5 konuda büyük fark bulunuyor: