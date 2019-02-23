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Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

600 milyarder araştırıldı, farkları belirlendi. Zenginler daha çok okuyor, spor yapıyor, sosyal medyayı az kullanıp kısa uykuyla idare ediyor.

23.02.2019 07:55 - Son Güncelleme: 23.02.2019 07:55
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

ABD'de pazarlama alanında uzman olan Sarah Stanley Fallaw, milyarderlerin merak edilen yaşantılarını masaya yatırdı. Yeni kitabı "Yan kapıdaki milyonerler: Servet oluşturmak için uzun soluklu stratejiler" ismindeki kitabında ülkedeki 600 milyarderi araştıran Fallaw, diğer insanlarla aralarında olan farkları ele aldı. Buna göre, zenginler ve ortalama bir insan arasında 5 konuda büyük fark bulunuyor:

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

KİTAP OKUMA
Zenginler günde 5.5 saat kitap okuyor.

Oyuncu Melissa McCarthy, güne The Los Angeles Times, National Geographic ve The New York Times okuyarak başlıyor.

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyarder Bill Gates'in kitap koleksiyonu meşhurken; yatırımcı Warren Buffett gününün yüzde 80'ini okuyarak geçirdiğini aktarıyor.

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

SPOR
Milyonerler haftada 6 saat spor yapıyor. Bu rakam Amerikalılar için ise 2.5 saat.

Apple CEO'su Tim Cook her gün sabah 4.30-5'te kalkarak spor yapıyor.

Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark

Milyarder Richard Branson kahvaltıdan önce egzersiz yapanlardan. Tenis, uçurtma sörfü, yüzme ve bisiklet sevdiği sporlar arasında.

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