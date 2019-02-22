Demet Şener'den hayranlarını şaşırtacak hamle | Demet Şener podyumlara veda etti! İşte yeni mesleği...

14 yıldır yaptığım yogayı taçlandırmak istedim

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisi için çok özel bir haberi paylaştığını ifade eden eski manken Demet Şener, şu açıklamayı yaptı:

"Bu hafta sonu harika bir deneyim yaşadım. 6 ay sürecek olan temel yoga hocalığı eğitimim bu cumartesi günü başladı. 24 kişilik grubumuzla bu güzel yolculuğa çıktık. Hepimiz çok istekli ve heyecanlıyız.