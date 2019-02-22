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Demet Şener'den hayranlarını şaşırtacak hamle | Demet Şener podyumlara veda etti! İşte yeni mesleği...

Demet Şener'den şaşırtacak karar... Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile boşanma davalarıyla magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine çeken Demet Şener, podyumlara veda ediyor. Ünlü manken, İbrahim Kutluay'ın yasak aşkı Edwina Sponza'nın mesleği olan yogaya gözünü dikti. Edwina Sponza gibi yoga eğitmeni olmak isteyen Şener, eğitimlere başladı. İşte Demet Şener ve diğer ünlülerin meslekleri...

22.02.2019 22:42 - Son Güncelleme: 22.02.2019 23:13
Demet Şener'den hayranlarını şaşırtacak hamle | Demet Şener podyumlara veda etti! İşte yeni mesleği...

Bir dönem podyumların en çok aranılan isimlerinden biri olan ünlü model Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evlendikten sonra sadece özel defilelerde yer almaya başlamıştı.

Demet Şener'den hayranlarını şaşırtacak hamle | Demet Şener podyumlara veda etti! İşte yeni mesleği...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile sansasyonel bir boşanma sürecinden geçen Şener, Kutluay'ın yasak aşkı Edwina Sponza'nın mesleğine göz dikti.

Demet Şener'den hayranlarını şaşırtacak hamle | Demet Şener podyumlara veda etti! İşte yeni mesleği...

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile olan 13 yıllık evliliğini bitirme sebebi olarak, ünlü basketbolcunun kendisini yogacı sosyetik güzel Edwina Sponza ile aldatması olarak göstermişti.

Demet Şener'den hayranlarını şaşırtacak hamle | Demet Şener podyumlara veda etti! İşte yeni mesleği...

Eski manken Demet Şener; geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada yoga stüdyosu açacağını söylemiş, bu hareketi de yogacı Edvina Sponza'dan iş dünyasında intikam alacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Demet Şener'den hayranlarını şaşırtacak hamle | Demet Şener podyumlara veda etti! İşte yeni mesleği...

14 yıldır yaptığım yogayı taçlandırmak istedim

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisi için çok özel bir haberi paylaştığını ifade eden eski manken Demet Şener, şu açıklamayı yaptı:

"Bu hafta sonu harika bir deneyim yaşadım. 6 ay sürecek olan temel yoga hocalığı eğitimim bu cumartesi günü başladı. 24 kişilik grubumuzla bu güzel yolculuğa çıktık. Hepimiz çok istekli ve heyecanlıyız.

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