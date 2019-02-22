Demet Şener'den hayranlarını şaşırtacak hamle | Demet Şener podyumlara veda etti! İşte yeni mesleği...
Demet Şener'den şaşırtacak karar... Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile boşanma davalarıyla magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine çeken Demet Şener, podyumlara veda ediyor. Ünlü manken, İbrahim Kutluay'ın yasak aşkı Edwina Sponza'nın mesleği olan yogaya gözünü dikti. Edwina Sponza gibi yoga eğitmeni olmak isteyen Şener, eğitimlere başladı. İşte Demet Şener ve diğer ünlülerin meslekleri...
22.02.2019 22:42
- Son Güncelleme: 22.02.2019 23:13
14 yıldır yaptığım yogayı taçlandırmak istedim
Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kendisi için çok özel bir haberi paylaştığını ifade eden eski manken Demet Şener, şu açıklamayı yaptı:
"Bu hafta sonu harika bir deneyim yaşadım. 6 ay sürecek olan temel yoga hocalığı eğitimim bu cumartesi günü başladı. 24 kişilik grubumuzla bu güzel yolculuğa çıktık. Hepimiz çok istekli ve heyecanlıyız.
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