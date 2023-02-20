Milyoner’de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten “Altında kaldığım dolap” deyip evin son halini paylaştı! Komşularının yardımıyla kurtulmuştu...
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına 2019'da katılan ve 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'daki evinde yakalandı. Üzerine dolap düşen fenomen yarışmacı, komşularının yardımıyla kurtuldu. Günler sonra evine giren Ayten, karşılaştığı manzarayı takipçileriyle paylaştı. Yıkılan eşyaları gösteren Ayten, yatak odasından bir kareyi ise "Altında kaldığım dolap" notuyla paylaştı.
20.02.2023 18:23 - Son Güncelleme: 20.02.2023 18:23
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 10 ilde büyük yıkımlara sebep oldu. 2019 senesinde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve 1 milyon TL kazanan Arda Ayten de depreme Hatay'daki evinde yakalandı.
Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi alan ve ailesiyle İskenderun'da yaşayan Arda Ayten, üzerine devrilen dolaptan komşuları yardımıyla kurtuldu.