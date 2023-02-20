Milyoner’de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten “Altında kaldığım dolap” deyip evin son halini paylaştı! Komşularının yardımıyla kurtulmuştu...

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 10 ilde büyük yıkımlara sebep oldu. 2019 senesinde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve 1 milyon TL kazanan Arda Ayten de depreme Hatay'daki evinde yakalandı.