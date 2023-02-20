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Haberler Magazin Milyoner’de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten “Altında kaldığım dolap” deyip evin son halini paylaştı! Komşularının yardımıyla kurtulmuştu...

Milyoner’de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten “Altında kaldığım dolap” deyip evin son halini paylaştı! Komşularının yardımıyla kurtulmuştu...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına 2019'da katılan ve 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'daki evinde yakalandı. Üzerine dolap düşen fenomen yarışmacı, komşularının yardımıyla kurtuldu. Günler sonra evine giren Ayten, karşılaştığı manzarayı takipçileriyle paylaştı. Yıkılan eşyaları gösteren Ayten, yatak odasından bir kareyi ise "Altında kaldığım dolap" notuyla paylaştı.

takvim.com.tr
20.02.2023 18:23 - Son Güncelleme: 20.02.2023 18:23
Milyoner’de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten “Altında kaldığım dolap” deyip evin son halini paylaştı! Komşularının yardımıyla kurtulmuştu...

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 10 ilde büyük yıkımlara sebep oldu. 2019 senesinde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ve 1 milyon TL kazanan Arda Ayten de depreme Hatay'daki evinde yakalandı.

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Milyoner’de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten “Altında kaldığım dolap” deyip evin son halini paylaştı! Komşularının yardımıyla kurtulmuştu...

Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi alan ve ailesiyle İskenderun'da yaşayan Arda Ayten, üzerine devrilen dolaptan komşuları yardımıyla kurtuldu.

Milyoner’de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten “Altında kaldığım dolap” deyip evin son halini paylaştı! Komşularının yardımıyla kurtulmuştu...

Deprem gecesi başına gelenleri ayrıntılarıyla anlatan Ayten, şu ifadeleri kullandı: "04.00 civarı uyumaktaydım. Annemin her seferinde şiddeti artan 'Arda Arda' seslerine uyandım.

Milyoner’de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten “Altında kaldığım dolap” deyip evin son halini paylaştı! Komşularının yardımıyla kurtulmuştu...

Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim. Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım.

Milyoner’de 1 milyon TL kazanan Arda Ayten “Altında kaldığım dolap” deyip evin son halini paylaştı! Komşularının yardımıyla kurtulmuştu...

Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik. Üzerimize ne bulduysak giydik dışarı çıktık.

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