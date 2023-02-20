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Haberler Magazin 46 yaşındaki depremzedeye verdiği yanıt dikkat çekti! Serhat Teoman sosyal medyadan paylaştı: Oğlunu enkazdan benim kurtardığımı...

46 yaşındaki depremzedeye verdiği yanıt dikkat çekti! Serhat Teoman sosyal medyadan paylaştı: Oğlunu enkazdan benim kurtardığımı...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem büyük yıkıma sebep oldu. Depreme Hatay'da yakalanan 46 yaşındaki Gülümser Akti, eşini enkaz altında kaybetti. Gülümser Akti oğlunu kurtaran kişinin ise oyuncu Serhat Teoman olduğunu söyledi. Bunun üzerine ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama...

takvim.com.tr
20.02.2023 19:24 - Son Güncelleme: 20.02.2023 19:24
46 yaşındaki depremzedeye verdiği yanıt dikkat çekti! Serhat Teoman sosyal medyadan paylaştı: Oğlunu enkazdan benim kurtardığımı...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem büyük yıkıma sebep oldu.

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46 yaşındaki depremzedeye verdiği yanıt dikkat çekti! Serhat Teoman sosyal medyadan paylaştı: Oğlunu enkazdan benim kurtardığımı...

Depreme Hatay'da yakalanan 46 yaşındaki Gülümser Akti, eşini enkaz altında kaybetti. Gülümser Akti oğlunu kurtaran kişinin ise oyuncu Serhat Teoman olduğunu söyledi.

46 yaşındaki depremzedeye verdiği yanıt dikkat çekti! Serhat Teoman sosyal medyadan paylaştı: Oğlunu enkazdan benim kurtardığımı...

Gülümser Hanım, "Hayatımın anlamı her şeyim eşimi kaybettim. Oyuncu Serhat Teoman gelmiş oğlumu melek gibi hastaneye uçurmuş. Oğlumun canını o kurtardı" dedi.

46 yaşındaki depremzedeye verdiği yanıt dikkat çekti! Serhat Teoman sosyal medyadan paylaştı: Oğlunu enkazdan benim kurtardığımı...

Bunun üzerine Serhat Teoman, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

46 yaşındaki depremzedeye verdiği yanıt dikkat çekti! Serhat Teoman sosyal medyadan paylaştı: Oğlunu enkazdan benim kurtardığımı...

Yaşadıklarını anlatan depremzededen sonra açıklama yapan oyuncu bir yanlış anlama olabileceğini söyledi.

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