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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya'nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı: "Güzellik anneden"

Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya'nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı: "Güzellik anneden"

Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya'nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı. Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinde Elif karakterine hayat veren Seray Kaya'nın annesi merak konusu oldu. Seray Kaya ve annesini görenler, "Güzellik anneden" yorumları yaptı.

20.02.2023 17:21 - Son Güncelleme: 20.02.2023 17:37
Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı: Güzellik anneden

"GÜZELLİK ANNEDEN"

Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya'nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı: Güzellik anneden

22.BÖLÜM ÖZETİ

Atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 22. yeni bölümde yaşanacaklar merak ediliyordu, bilgiler geldi. Elif, Feraye'nin masasında gördüğü çiçeğin Fırat tarafından gönderilmediğini anlar.
Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı: Güzellik anneden

Feraye, Elif'i tuzağına düşüremez. Fırat şirketteki köstebeğin peşine düşerken Elif de Fulya'yla beraber Feraye'nin peşine düşer. Elif çok geçmeden Feraye'nin, Ayaz Ailesi'ne neden bu kadar hınçlı olduğunu öğrenir. Feraye'nin çektiği tüm acıların nedeni Ümran'dan başkası değildir. Ümran ise Cemil'in kendisini tehdit etmesini artık kaldıramıyordur. Onun için çok özel bir bitki bulur ve yaprağından çıkan özle onu gün be gün zehirlemeye başlar.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı: Güzellik anneden

Güneş'in dans gösterisi Dila'nın müdahalesiyle Güneş'e zehir olur. Ümran, Cemil'i, Dila'ya yüz vermekle suçlarken Cemil, Dila'nın annelik yapamayacağını bildiğini itiraf eder. Bunu duyan Dila yıkılır.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’i Seray Kaya’nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı: Güzellik anneden

Şimdi sırada son bir gösteri vardır. Dila yanında Güneş'le uçurum kenarındayken bu gösteriyi Elif için hazırladığını söyler ve izlemek için tek başına gelmesini ister.

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