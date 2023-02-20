Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya'nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı: "Güzellik anneden"
Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya'nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı. Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinde Elif karakterine hayat veren Seray Kaya'nın annesi merak konusu oldu. Seray Kaya ve annesini görenler, "Güzellik anneden" yorumları yaptı.
20.02.2023 17:21 - Son Güncelleme: 20.02.2023 17:37
"GÜZELLİK ANNEDEN"
Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya'nın annesiyle karesi bomba! Görenler hayran kaldı dönüp bir daha baktı.
Feraye, Elif'i tuzağına düşüremez. Fırat şirketteki köstebeğin peşine düşerken Elif de Fulya'yla beraber Feraye'nin peşine düşer. Elif çok geçmeden Feraye'nin, Ayaz Ailesi'ne neden bu kadar hınçlı olduğunu öğrenir. Feraye'nin çektiği tüm acıların nedeni Ümran'dan başkası değildir. Ümran ise Cemil'in kendisini tehdit etmesini artık kaldıramıyordur. Onun için çok özel bir bitki bulur ve yaprağından çıkan özle onu gün be gün zehirlemeye başlar.