Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Boran'ı Mustafa Üstündağ Mekke'de! Geçtiğimiz gün boşanmıştı...

"RABBİM HEPİMİZİN YANINDA"

Üstündağ, yaptığı bu paylaşımını, "Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah'a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır. Sizi bilmem ama rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında. Siz yüce gönüllülerden rica ederim benim inancımı sorgulamayın. Ben yek ve bir olan alemlerim efendisi yüce Allah'a boyun bükerim. Secdeye yatarım" notuyla paylaştı.