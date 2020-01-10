Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Boran'ı Mustafa Üstündağ Mekke'de! Geçtiğimiz gün boşanmıştı...
Mustafa Üstündağ geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu Ecem Özkaya ile boşandığını duyurmuştu. Kutsal toprakları ziyaret eden Üstündağ, sosyal medya hesabından, "Benim inancımı sorgulamayın" notuyla paylaşım yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ, boşanma nedeninin fikir ayrılıkları olduğunu belirtmişti. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Boran'ı Mustafa Üstündağ'ın Mekke fotoğrafları...
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Muro" karakteriyle ünlenen Mustafa Üstündağ, 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya ile 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı.
Çift 10 yıllık evliliklerini bitirdi. Üstündağ ve Özkaya, boşanma sonrası ortak bir açıklama yaptı.
Kamuoyuna duyuru:
2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi-saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz.
Ecem Özkaya-Mustafa Üstündağ
"RABBİM HEPİMİZİN YANINDA"
Üstündağ, yaptığı bu paylaşımını, "Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah'a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır. Sizi bilmem ama rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında. Siz yüce gönüllülerden rica ederim benim inancımı sorgulamayın. Ben yek ve bir olan alemlerim efendisi yüce Allah'a boyun bükerim. Secdeye yatarım" notuyla paylaştı.