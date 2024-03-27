Milli voleybolcu Zehra Güneş'in kendinden 1 yaş küçük aşkı! Eren Dişli'den sonra turnayı gözünden vurdu! Yeni sevgilisi Fenerbahçe'nin...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızlarından Zehra Güneş, hem sahadaki başarıları hem de dikkat çekici özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. 24 yaşındaki başarılı voleybolcu, güzelliği ve karizmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Spor kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Zehra Güneş, özel hayatındaki gelişmelerle de magazin gündeminden düşmüyor. Bir dönem voleybolcu Eren Dişli ile yaşadığı ilişki ve evlilik planlarıyla sıkça magazin haberlerine konu olan Zehra, şimdi ise yeni bir aşkla gündemde.