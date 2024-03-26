Dolunay Soysert’in 10 yıllık eski eşi Sen Anlat Karadeniz’in yıldızı çıktı! Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın’ın partneri meğer...

İkimizin Sırrı, Çılgın Bediş, Omuz Omuza, Kayıp ve daha birçok dizide rol alan Dolunay Soysert'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Dolunay Soysert evli mi?", "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Soysert'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Soysert'in Sen Anlat Karadeniz'in ünlü oyuncusuyla 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. İşte şimdilerde Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın'la kamera karşısına geçen Dolunay Soysert'in eski eşi...