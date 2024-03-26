İkimizin Sırrı, Çılgın Bediş, Omuz Omuza, Kayıp ve daha birçok dizide rol alan Dolunay Soysert'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Dolunay Soysert evli mi?", "Dolunay Soysert'in eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Soysert'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Soysert'in Sen Anlat Karadeniz'in ünlü oyuncusuyla 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. İşte şimdilerde Yurdaer Okur ile Tayanç Ayaydın'la kamera karşısına geçen Dolunay Soysert'in eski eşi...
İkimizin Sırrı, Çılgın Bediş, Omuz Omuza, Kayıp ve daha birçok dizide rol alan Dolunay Soysert'in hayatı merak konusu oldu.
DOLUNAY SOYSERT KİMDİR?
25 Mart 1973'te Adana'da dünya gelen Dolunay Soysert İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde eğitim aldı. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Soysert, Sekizinci Saat dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı ve daha sonra Kaygısızlar, Çılgın Bediş, Baskül Ailesi gibi dönemin komedi televizyon dizilerinde yer aldı.
Televizyon ve sinema yapımlarının yanı sıra pek çok tiyatro oyununda sahneye çıkan Soysert, 3 kez Afife Jale Tiyatro Ödülleri'ne aday gösterildi ve 2005 yılında Dostlar Tiyatrosu çatısı altında sahnelenen Buluşma adlı tiyatro oyunundaki performansı ile 9. Afife Jale Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.