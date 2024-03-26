Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Güzelliğiyle annesini solladı! “Adı gibi dupduru güzellik”

Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Seçkin Özdemir gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Emine Ün'ün kızı Duru, son haliyle kendine hayran bıraktı. Duru Kınay için "Güzelliğiyle annesini solladı", "Adı gibi dupduru güzellik" yorumları yapıldı. İşte Emine Ün'ün gözünden sakındığı kızı Duru...