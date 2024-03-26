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Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Güzelliğiyle annesini solladı! “Adı gibi dupduru güzellik”

Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Seçkin Özdemir gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Emine Ün'ün kızı Duru, son haliyle kendine hayran bıraktı. Duru Kınay için "Güzelliğiyle annesini solladı", "Adı gibi dupduru güzellik" yorumları yapıldı. İşte Emine Ün'ün gözünden sakındığı kızı Duru...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 16:24 Güncelleme 26 Mart 2024, 16:24
Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Güzelliğiyle annesini solladı! “Adı gibi dupduru güzellik” 1

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Emine Ün, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Güzelliğiyle annesini solladı! “Adı gibi dupduru güzellik” 2

Ünlü oyuncu şimdi ise kızı Duru ile gündem oldu. Emine Ün'ün kızı Duru, son haliyle kendine hayran bıraktı.

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın Halime Hatun’u Emine Ün’ün kızına bakın! Güzelliğiyle annesini solladı! “Adı gibi dupduru güzellik” 3

Duru Kınay için "Güzelliğiyle annesini solladı", "Adı gibi dupduru güzellik" yorumları yapıldı.

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