Melike Şahin LGBT terörünü savunmuştu... Çirkin propaganda sonrası Melike Şahin'in konseri iptal edildi
Melike Şahin LGBT terörünü savunmuştu... Çirkin propaganda sonrası Melike Şahin'in konseri iptal edildi. Bir ödül töreninde LGBT'yi savunan Mabel Matiz'in ardından şarkıcı Melike Şahin de ödül almak için sahneye çıktığında LGBT propagandası yapması sosyal medyadan büyük tepkiyle karşılandı. Şarkıcının 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 21 Temmuz'da sahne alacağının ortaya çıkması ardından vatandaşlar konserin düzenlenmesine tepki gösterdi. Gelişmeler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yayınladı ve konserin iptal edildiği bilgisini paylaştı.
LGBT'nin açılımı, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. Her yıl haziran ayında ise aile yapısını hedef alan LGBT'nin onur haftası dünyada kutlanıyor. LGBT savunuculuğu yapan kimi sanatçılar ise ödül törenlerinde haziran ayı dolayısıyla onur haftasını kutlamaya yönelik adımlar attı. Önce Mabel Matiz ardından Melike Şahin konuşmasıyla tepki çekti.
ÖDÜL TÖRENİNDE LGBT PROPAGANDASI
Melike Şahin ödülünü kadınlar ve LGBTİ+'lara ithaf ederek şunları söyledi:
"Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan, dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek buna inanıyorum."
Sosyal medyada ise Şahin'in bu sözlerine vatandaşlar tepki gösterirken, Şahin'e yönelik tepkiler daha da arttı. Şarkıcının 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 21 Temmuz'da sahne alacağının ortaya çıkması ardından vatandaşlar konserin düzenlenmesine tepki gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yayınladı.
KONSERİ İPTAL EDİLDİ
Yapılan açıklamada 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Melike Şahin'in 21 Temmuz'da sahne alacağı konser iptal edildiği duyuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu yaptığı festivalle ilgili olarak belediye sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak şunları söylemişti: "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."