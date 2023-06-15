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Melike Şahin LGBT terörünü savunmuştu... Çirkin propaganda sonrası Melike Şahin'in konseri iptal edildi

Melike Şahin LGBT terörünü savunmuştu... Çirkin propaganda sonrası Melike Şahin'in konseri iptal edildi. Bir ödül töreninde LGBT'yi savunan Mabel Matiz'in ardından şarkıcı Melike Şahin de ödül almak için sahneye çıktığında LGBT propagandası yapması sosyal medyadan büyük tepkiyle karşılandı. Şarkıcının 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 21 Temmuz'da sahne alacağının ortaya çıkması ardından vatandaşlar konserin düzenlenmesine tepki gösterdi. Gelişmeler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yayınladı ve konserin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

15.06.2023 15:31 - Son Güncelleme: 15.06.2023 15:43
Melike Şahin LGBT terörünü savunmuştu... Çirkin propaganda sonrası Melike Şahin’in konseri iptal edildi

LGBT'nin açılımı, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. Her yıl haziran ayında ise aile yapısını hedef alan LGBT'nin onur haftası dünyada kutlanıyor. LGBT savunuculuğu yapan kimi sanatçılar ise ödül törenlerinde haziran ayı dolayısıyla onur haftasını kutlamaya yönelik adımlar attı. Önce Mabel Matiz ardından Melike Şahin konuşmasıyla tepki çekti.

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Melike Şahin LGBT terörünü savunmuştu... Çirkin propaganda sonrası Melike Şahin’in konseri iptal edildi

ÖDÜL TÖRENİNDE LGBT PROPAGANDASI
Melike Şahin ödülünü kadınlar ve LGBTİ+'lara ithaf ederek şunları söyledi:

"Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan, dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek buna inanıyorum."

Melike Şahin LGBT terörünü savunmuştu... Çirkin propaganda sonrası Melike Şahin’in konseri iptal edildi

"Ve bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar (erkek eşcinsel) incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ve ödülümü hak ettiğimiz dik yürüyüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum."

Melike Şahin LGBT terörünü savunmuştu... Çirkin propaganda sonrası Melike Şahin’in konseri iptal edildi

Sosyal medyada ise Şahin'in bu sözlerine vatandaşlar tepki gösterirken, Şahin'e yönelik tepkiler daha da arttı. Şarkıcının 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 21 Temmuz'da sahne alacağının ortaya çıkması ardından vatandaşlar konserin düzenlenmesine tepki gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yayınladı.

Melike Şahin LGBT terörünü savunmuştu... Çirkin propaganda sonrası Melike Şahin’in konseri iptal edildi

KONSERİ İPTAL EDİLDİ
Yapılan açıklamada 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Melike Şahin'in 21 Temmuz'da sahne alacağı konser iptal edildiği duyuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu yaptığı festivalle ilgili olarak belediye sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak şunları söylemişti: "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

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