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Milli Takım'dan döndükten sonra... 7 kilo birden veren Zehra Güneş bakın neden zayıflamış! 88 kilodan 81'e düştü!

Voleybol sahasının başarılı isimlerinden Zeha Güneş, sadece spor kariyeriyle değil aynı zamanda büyüleyici güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Ancak son günlerde ortaya çıkan kilolu fotoğrafları ise herkesi şaşırttı. İşte bu ilginç detaylar...

takvim.com.tr
15.06.2023 11:49 - Son Güncelleme: 15.06.2023 11:49
Milli Takım’dan döndükten sonra... 7 kilo birden veren Zehra Güneş bakın neden zayıflamış! 88 kilodan 81’e düştü!

Başarılı voleybolcu Zehra Güneş sosyal medyanın popüler isimleri arasında yer alıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Güneş'in 1.97 boyunda olması sebebiyle kilosu da yaşıtlarına göre oldukça fazla. Güneş'in takipçileri sık sık kilolarıyla ilgili yorumlarda bulunsalar da başarılı isim kendisiyle oldukça barışık gözüküyor. Buna rağmen Geçtiğimiz sene 7 kilo birden verdiği öğrenilen Zehra Güneş'in neden zayıfladığı ise merak konusu oldu. Eski fotoğraflarının yeniden gündem olmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı.

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Milli Takım’dan döndükten sonra... 7 kilo birden veren Zehra Güneş bakın neden zayıflamış! 88 kilodan 81’e düştü!

12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladığı voleybol kariyerini hala aynı kulüpte sürdüren Zehra Güneş, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda sergilediği performansla büyük ilgi çekiyor.

Milli Takım’dan döndükten sonra... 7 kilo birden veren Zehra Güneş bakın neden zayıflamış! 88 kilodan 81’e düştü!

Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş, özellikle Koreli taraftarların yakından takip ettiği bir iism.

Milli Takım’dan döndükten sonra... 7 kilo birden veren Zehra Güneş bakın neden zayıflamış! 88 kilodan 81’e düştü!

1.97 boyunda olan Güneş'in 88 kilo olduğunu öğrenenler ise büyük şok yaşıyor.

Milli Takım’dan döndükten sonra... 7 kilo birden veren Zehra Güneş bakın neden zayıflamış! 88 kilodan 81’e düştü!

Güzel voleybolcu geçtiğimiz sene Milli Takım'dan dönünce tam 7 kilo vererek 81 kiloya düşmüş.

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