Milli Takım'dan döndükten sonra... 7 kilo birden veren Zehra Güneş bakın neden zayıflamış! 88 kilodan 81'e düştü!
Voleybol sahasının başarılı isimlerinden Zeha Güneş, sadece spor kariyeriyle değil aynı zamanda büyüleyici güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Ancak son günlerde ortaya çıkan kilolu fotoğrafları ise herkesi şaşırttı. İşte bu ilginç detaylar...
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş sosyal medyanın popüler isimleri arasında yer alıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Güneş'in 1.97 boyunda olması sebebiyle kilosu da yaşıtlarına göre oldukça fazla. Güneş'in takipçileri sık sık kilolarıyla ilgili yorumlarda bulunsalar da başarılı isim kendisiyle oldukça barışık gözüküyor. Buna rağmen Geçtiğimiz sene 7 kilo birden verdiği öğrenilen Zehra Güneş'in neden zayıfladığı ise merak konusu oldu. Eski fotoğraflarının yeniden gündem olmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı.
12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladığı voleybol kariyerini hala aynı kulüpte sürdüren Zehra Güneş, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda sergilediği performansla büyük ilgi çekiyor.
Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş, özellikle Koreli taraftarların yakından takip ettiği bir iism.