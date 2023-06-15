Milli Takım’dan döndükten sonra... 7 kilo birden veren Zehra Güneş bakın neden zayıflamış! 88 kilodan 81’e düştü!

Başarılı voleybolcu Zehra Güneş sosyal medyanın popüler isimleri arasında yer alıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Güneş'in 1.97 boyunda olması sebebiyle kilosu da yaşıtlarına göre oldukça fazla. Güneş'in takipçileri sık sık kilolarıyla ilgili yorumlarda bulunsalar da başarılı isim kendisiyle oldukça barışık gözüküyor. Buna rağmen Geçtiğimiz sene 7 kilo birden verdiği öğrenilen Zehra Güneş'in neden zayıfladığı ise merak konusu oldu. Eski fotoğraflarının yeniden gündem olmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı.