İnternete düştü video olay! ’’Hala arkadaş olmalarına ihtimal var mı?’’ Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in yatak sahnesi tepki çekti!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisindeki yatak odası sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık birlikteliklerine son veren Saraçoğlu'un rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Tüm iddiaları yalanlayan ikili her fırsatta arkadaş olduklarını dilen getiriyor. İlgi ile izlenen dizinin son bölümünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yatak sahnesi yayınlandı. Ancak televizyondan verilmeyen sahne internete özel yayınlandı. Yorumlar da peş peşe geldi. İşte detaylar...