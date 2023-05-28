İnternete düştü video olay! ''Hala arkadaş olmalarına ihtimal var mı?'' Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yatak sahnesi tepki çekti!
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir gündemden düşmüyor! İkinin yatak sahnesi tepki çekti! İnternete düştü video olay! ''Hala arkadaş olmalarına ihtimal var mı?'' , ''Mert'le Afra'nın sevgili olduguna bu sahneden sonra 100/100 emin oldum'' şeklinde yorumlar geldi...
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisindeki yatak odası sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık birlikteliklerine son veren Saraçoğlu'un rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Tüm iddiaları yalanlayan ikili her fırsatta arkadaş olduklarını dilen getiriyor. İlgi ile izlenen dizinin son bölümünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yatak sahnesi yayınlandı. Ancak televizyondan verilmeyen sahne internete özel yayınlandı. Yorumlar da peş peşe geldi. İşte detaylar...
4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu sık sık Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşıyla anılıyordu. Son olarak tatilde görülen çift hakkında bir çok iddia ortaya atıldı.
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bir süredir aşk haberleriyle gündeme geliyor. Aralarında aşk olduğu konuşulan çiftin İzmir tatili de gündem olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair açıklama yapan Afra Saraçoğlu "Çok sevdiğim dışarıda da görüşmekten zevk aldığım arkadaşım'' şeklinde konuşmuştu.
ORTALIK YANGIN YERİ!
Yalı Çapkını'nın son bölümünde Seyran ve Ferit arasında sıcak yakınlaşma oldu. Rol gereği yatak sahnesi çeken ikili sosyal medyayı salladı.