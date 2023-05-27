Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? O soruyu duyan İlayda Alişan... Miray Daner'den ayrılmıştı
Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile güzel oyuncu Miray Daner bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyordu. Ancak çift geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. iki taraftan da bir açıklama gelmese de ayrılık kesin gibi... Miray Daner'le ilişkisine son veren Oğulcan Engin'in, güzel oyuncu İlayda Alişan ile aşk yaşadığı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Önceki akşam bir mekana girerken görüntülenen Alişan'a bu soru soruldu. Bakın güzel oyuncu ne yaptı.
27.05.2023 14:37 - Son Güncelleme: 27.05.2023 14:37
Henüz kendilerinden bir açıklama gelmese de Seda Sayan ile Sinan Engin'n oğulları Oğulcan Engin ile Miray Daner yollarını ayırdı.
Oyuncu, gazetecilerin "Oğulcan Engin ile aşk haberiniz çıktı, neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermeden içeri girdi.