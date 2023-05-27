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Haberler Magazin Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? O soruyu duyan İlayda Alişan... Miray Daner'den ayrılmıştı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? O soruyu duyan İlayda Alişan... Miray Daner'den ayrılmıştı

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile güzel oyuncu Miray Daner bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyordu. Ancak çift geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. iki taraftan da bir açıklama gelmese de ayrılık kesin gibi... Miray Daner'le ilişkisine son veren Oğulcan Engin'in, güzel oyuncu İlayda Alişan ile aşk yaşadığı iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Önceki akşam bir mekana girerken görüntülenen Alişan'a bu soru soruldu. Bakın güzel oyuncu ne yaptı.

27.05.2023 14:37 - Son Güncelleme: 27.05.2023 14:37
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? O soruyu duyan İlayda Alişan... Miray Daner’den ayrılmıştı

Kısa bir süre önce Miray Daner'le yollarını ayıran Oğulcan Engin, İlayda Alişan ile aşk mı yaşıyor?

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? O soruyu duyan İlayda Alişan... Miray Daner’den ayrılmıştı

Henüz kendilerinden bir açıklama gelmese de Seda Sayan ile Sinan Engin'n oğulları Oğulcan Engin ile Miray Daner yollarını ayırdı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? O soruyu duyan İlayda Alişan... Miray Daner’den ayrılmıştı

Çiftin ayrılık nedeni olarak ise İlayda Alişan gösterildi.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? O soruyu duyan İlayda Alişan... Miray Daner’den ayrılmıştı

İlayda Alişan, önceki akşam Kuruçeşme'deydi.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile İlayda Alişan aşk mı yaşıyor? O soruyu duyan İlayda Alişan... Miray Daner’den ayrılmıştı

Oyuncu, gazetecilerin "Oğulcan Engin ile aşk haberiniz çıktı, neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermeden içeri girdi.

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