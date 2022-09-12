Pınar Deniz'in en cesur hali ortalığı salladı sosyal medya yıkıldı! Kaan Yıldırım'la ilişkisi ortaya çıkmıştı: "Aşk yaramış"
Pınar Deniz'in en cesur hali ortalığı salladı, o karenin ardından sosyal medya yıkıldı! Kaan Yıldırım'la ilişkisi ortaya çıkmıştı güzel oyuncu Pınar Deniz'in geçtiğimiz günlerde... Aşklarını doludizgin yaşayan ikilinin birlikte geçirdikleri tatilden bir paylaşım geldi. Pınar Deniz'in Instagram'da paylaştığı en doğal haline sosyal medyada, "Aşk yaramış, gözlerinin içi gülüyor" , "Doğal olmak bu olsa gerek" yorumları yapıldı.
AŞK YARAMIŞ"
Pınar Deniz'in en cesur hali ortalığı salladı sosyal medya yıkıldı! Kaan Yıldırım'la ilişkisi ortaya çıkmıştı, Pınar Deniz'in Instagram paylaşımını görenler, "Aşk yaramış" yorumları yapıyor.
Pınar Deniz - Kaan Yıldırım aşkı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı! Harbiye'de kameralara yakalanan ikilinin aşkı gündemin ilk sıralarında yer alırken, Pınar Deniz sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Uraz Kaygılaroğlu'nun mimarı olduğu aşk doludizgin devam ederken Pınar Deniz Kızılderililer gibi çıktı takipçilerinin karşısında.
Tatilde sevgilisine poz veren Pınar Deniz'in en doğal halini görenler, "Aşk yaramış, gözlerinin içi gülüyor" yorumları yaptı. İşte başta Pınar olmak üzere sizler için dereldiğimiz ünlülerin en doğal halleri...