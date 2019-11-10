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Michael Jackson'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e gönderdiği mektuplar yıllar sonra ortaya çıktı! Şaşırtan talep...

Michael Jackson 2009 yılında ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu. Ünlü şarkıcının, doktoru Conrad Murray gözetiminde aşırı dozda propofol aldığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği belirtilmişti. Jackson yaşamı boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile de karşı karşıya kaldı. Michael Jackson'ın eski yakın koruması Matt Fides tarafından ortaya atılan iddiaya göre ünlü şarkıcı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e çok sayıda mektup gönderdi ancak hiçbirine cevap alamadı. Peki, Michael Jackson'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e gönderdiği mektubun içeriği neydi? İşte detaylar...

10.11.2019 12:40 - Son Güncelleme: 10.11.2019 12:53
Michael Jackson'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e gönderdiği mektuplar yıllar sonra ortaya çıktı! Şaşırtan talep...

Pop'un Kralı Michael Jackson 2009 yılında ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu. Ünlü şarkıcının, doktoru Conrad Murray gözetiminde aşırı dozda propofol aldığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği belirtilmişti. Michael Jackson'ın, şövalyelik unvanı alabilmek için İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e çok sayıda mektup yazdığı öne sürüldü.

Michael Jackson'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e gönderdiği mektuplar yıllar sonra ortaya çıktı! Şaşırtan talep...

Jackson'ın eski yakın koruması Matt Fides tarafından ortaya atılan iddiaya göre ünlü şarkıcı, dünyanın en büyük yıldızı olduğu gerekçesiyle Kraliçe 2. Elizabeth'ten kendisine şövalye unvanı vermesini istedi.

Michael Jackson'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e gönderdiği mektuplar yıllar sonra ortaya çıktı! Şaşırtan talep...

Adının Sir Michael Jackson olmasını talep eden ünlü yıldızın, Prenses Diana ile olan arkadaşlığının da bu sürece yardımcı olacağını düşündüğü ifade edildi.

Michael Jackson'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e gönderdiği mektuplar yıllar sonra ortaya çıktı! Şaşırtan talep...

Fakat Kraliçe 2. Elizabeth, Jackson'ın tuhaf talebine hiçbir zaman yanıt vermedi.

Michael Jackson'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e gönderdiği mektuplar yıllar sonra ortaya çıktı! Şaşırtan talep...

Sir unvanına sahip ABD'li ünlü yönetmen Steven Spielberg'ü örnek gösteren şarkıcı, bu unvanın yalnızca İngilizlere verilmediğini düşünerek Kraliçe'den bu talepte bulundu.

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