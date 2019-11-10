Michael Jackson'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e gönderdiği mektuplar yıllar sonra ortaya çıktı! Şaşırtan talep...

Michael Jackson 2009 yılında ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu. Ünlü şarkıcının, doktoru Conrad Murray gözetiminde aşırı dozda propofol aldığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği belirtilmişti. Jackson yaşamı boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile de karşı karşıya kaldı. Michael Jackson'ın eski yakın koruması Matt Fides tarafından ortaya atılan iddiaya göre ünlü şarkıcı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e çok sayıda mektup gönderdi ancak hiçbirine cevap alamadı. Peki, Michael Jackson'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e gönderdiği mektubun içeriği neydi? İşte detaylar...

10.11.2019 12:40 - Son Güncelleme: 10.11.2019 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





