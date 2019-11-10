Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'dan itiraf!

BENSU SORAL VE EŞİ HAKAN BAŞ

Hakan Baş, kendisini oynadığı bir dizide görüyor ve oldukça etkileniyor. Sahibi olduğu bir alışveriş sitesinden ona hediye gönderiyor. Bensu ise sadece Instagram hesabından teşekkür etmekle kalıyor ancak Hakan Baş, pes etmiyor ve sonunda 2015'te mutlu bir ilişkiye yelken açıyorlar.