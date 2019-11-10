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Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'dan itiraf!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar ile önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yemek sonrası çıkışta basınla sohbet eden Altan Düzyatan, 'Evde kimin sözü geçiyor?' sorusuna samimi bir yanıt verdi. 40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan, verdiği cevapla güldürdü. İşte Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın itirafı ve eşi Neslişah Alkoçlar ile tanışma hikayesi...

10.11.2019 12:07 - Son Güncelleme: 10.11.2019 12:07
Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'dan itiraf!

Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyer hayatında başarılı bir çıkış yaşayan ancak yeni sezonda dizide rol almayacak olan 40 yaşındaki ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile Etiler'de görüntü. Akşam yemeği sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Düzyatan samimi bir itirafta bulundu. Engin Altan Düzyatan, 'Evde kimin sözü geçiyor?' sorusuna, "Son sözü ben söylüyorum. Tabii hayatım" diyerek güldürdü. Peki ünlü çift nasıl tanıştı ve ilişkilerini evliliğe taşıma kararı aldı? İşte ünlülerin tanışma hikayesi...

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'dan itiraf!

BENSU SORAL VE EŞİ HAKAN BAŞ

Hakan Baş, kendisini oynadığı bir dizide görüyor ve oldukça etkileniyor. Sahibi olduğu bir alışveriş sitesinden ona hediye gönderiyor. Bensu ise sadece Instagram hesabından teşekkür etmekle kalıyor ancak Hakan Baş, pes etmiyor ve sonunda 2015'te mutlu bir ilişkiye yelken açıyorlar.

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'dan itiraf!

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ

1993 yılında Detay Film'i kuruyor Mehmet Aslantuğ. 1994 yılında da 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açıyor ve iş teklifinde bulunuyor.

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'dan itiraf!

Mehmet Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra kendisinden 12 yaş küçük olan Arzum Onan'a evlenme teklif ediyor! Ardından da 1996 yılında evleniyorlar.

Diriliş Ertuğrul'dan ayrılan Engin Altan Düzyatan'dan itiraf!

MUHTEREM NUR VE MÜSLÜM GÜRSES

Çift Malatya'da bir konserde tanışıyor. Konserde Gürses, Nur'dan sonra sahne alınca aralarında tartışma çıkıyor. Tartışma uzayınca sinirlenen Gürses, Muhterem Nur'a tokat atıyor.

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